Дело 2012 года: разыскиваемого за убийство россиянина задержали в Актау

С начала года правоохранительные органы Казахстана и России продолжают совместную работу по розыску и задержанию преступников, скрывающихся на территории двух стран.

По данным Polisia.kz, в России найдено 27 человек, разыскиваемых в Казахстане. Из них 14 задержаны, а местонахождение ещё 13 установлено.

В то же время казахстанские полицейские помогли российским коллегам установить 212 человек, находившихся в розыске. 31 из них задержан, а местонахождение 180 человек установлено.

Одним из примеров совместной работы стало задержание в аэропорту Актау. Сотрудники транспортной криминальной полиции остановили мужчину, который находился в межгосударственном розыске. Он пытался вылететь в Баку. По данным следствия, в 2012 году в Калуге он во время конфликта нанес женщине несколько ударов топором. Пострадавшая скончалась на месте.

Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания.

Также в Владикавказе был задержан гражданин Казахстана, находившийся в международном розыске. Его подозревают в крупном мошенничестве. По версии следствия, в 2022 году в Шымкенте он получил автомобиль Toyota Camry под предлогом продажи за 20 миллионов тенге. Позже он подделал документы и продал машину другому человеку, причинив ущерб владельцу.

В МВД отмечают, что сотрудничество с российскими правоохранительными органами помогает быстрее находить и задерживать разыскиваемых лиц и усиливает борьбу с преступностью на международном уровне.