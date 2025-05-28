Заместитель Министра внутренних дел РК Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса прокомментировал дело Акнар Гулстан, передает BAQ KZ.

Ранее сообщалось, что девушка выпала с седьмого этажа. Мать умершей 22-летней девушки считает, что в квартире Акнар унижали и истязали две девушки.

На погибшей, по словам матери, были обнаружены следы от укусов, вырванные пучки волос, сорванные ногти, сломанные нос и рука.

"Создана следственно-оперативная группа. В настоящее время все доводы потерпевшей стороны тщательно проверяются в полном объеме. Я лично держу это уголовное дело на особом контроле. Видеозаписи, изъятые в рамках расследования, направлены на видеофонографическую экспертизу. По делу допрошен ряд свидетелей, и проводятся все необходимые следственные действия. Хочу подчеркнуть, что каждый довод потерпевшей стороны мы проверяем подробно и внимательно, пункт за пунктом", - сказал Адилов.

По его словам, девушки допрошены в качестве свидетелей, имеющих право на защиту. В настоящее время с их участием продолжаются следственные действия.

Ранее в МВД прокомментировал убийство школьника в Алматинской области. Школьника на выпускной вечеринки смертельно ранили шампуром.