Дело Акнар Гулстан прокомментировали в МВД
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Заместитель Министра внутренних дел РК Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса прокомментировал дело Акнар Гулстан, передает BAQ KZ.
Ранее сообщалось, что девушка выпала с седьмого этажа. Мать умершей 22-летней девушки считает, что в квартире Акнар унижали и истязали две девушки.
На погибшей, по словам матери, были обнаружены следы от укусов, вырванные пучки волос, сорванные ногти, сломанные нос и рука.
"Создана следственно-оперативная группа. В настоящее время все доводы потерпевшей стороны тщательно проверяются в полном объеме. Я лично держу это уголовное дело на особом контроле.
Видеозаписи, изъятые в рамках расследования, направлены на видеофонографическую экспертизу. По делу допрошен ряд свидетелей, и проводятся все необходимые следственные действия. Хочу подчеркнуть, что каждый довод потерпевшей стороны мы проверяем подробно и внимательно, пункт за пунктом", - сказал Адилов.
По его словам, девушки допрошены в качестве свидетелей, имеющих право на защиту. В настоящее время с их участием продолжаются следственные действия.
Ранее в МВД прокомментировал убийство школьника в Алматинской области. Школьника на выпускной вечеринки смертельно ранили шампуром.
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