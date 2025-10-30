Заместитель генерального прокурора Галымжан Койгелдиев прокомментировал дело гражданки Казахстана Акжаркын Турлыбай, осуждённой в Китае на пожизненное лишение свободы, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Журналисты напомнили ему, что ранее казахстанская сторона вела работу по экстрадиции гражданина Нигерии Адинду Нонсо Фортуна, связанного с делом Турлыбай, и поинтересовались, на каком этапе сейчас находится этот процесс.

"Это дело, как и другие аналогичные дела прошлых лет, находится в нашем поле зрения. Ситуация с Акжаркын Турлыбай не останется без внимания. Мы доведём вопрос экстрадиции до конца. При этом есть определённые процедуры: сначала Интерпол устанавливает местонахождение разыскиваемого лица, после чего начинается процесс экстрадиции. Сейчас мы ожидаем подтверждения его точного местонахождения. Как только оно будет установлено, мы сразу приступим к соответствующим действиям", – заявил Галымжан Койгелдиев в кулуарах Сената.

Он также пояснил, что если какая-либо сторона задерживает ответ, Генеральная прокуратура направляет официальные письма через дипломатические каналы. По словам Койгелдиева, такие письма направлялись не только в Нигерию, но и в другие государства.