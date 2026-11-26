В Жамбылской области расследуют уголовное дело после госпитализации женщины с тяжелыми травмами головы и многочисленными побоями. Пострадавшая находится в коме. Обстоятельства произошедшего вызывают вопросы у правозащитников: по словам дочери женщины, ее сожитель не стал сразу вызывать скорую помощь, утверждая, что думал, будто она спит.

Как сообщила основательница фонда «Не молчи» Дина Смаилова, 24 ноября в больницу города Шу доставили женщину 1976 года рождения в критическом состоянии.

По информации, опубликованной правозащитницей со ссылкой на врачей, у пациентки диагностированы тяжелая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, многочисленные гематомы и побои на лице. Сейчас женщина находится в коме.

Смаилова также привела слова дочери пострадавшей, которая предполагает, что к произошедшему причастен сожитель матери. По ее утверждению, мужчина заявил, что не заметил случившегося, принял состояние женщины за сон и около десяти часов не вызывал скорую помощь. При этом, как отмечается в публикации, мужчина является инвалидом I группы по зрению.

Основательница фонда обратилась к Генеральной прокуратуре, Министерству внутренних дел, департаменту полиции Жамбылской области и депутату Курултая Снежанне Имашевой с просьбой взять расследование на контроль.

«Снова повторяется дело Бишимбаева, это что уже классика жанра? "Сама упала, не знал, что без сознания, думал, что спала". Нужно немедленно брать под стражу подозреваемого!» — написала Дина Смаилова.

Между тем в департаменте полиции Жамбылской области подтвердили, что по факту возбуждено уголовное дело.

«Проводятся следственные действия, назначены исследования. Ход расследования находится на контроле ДП области. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», — сообщили в ведомстве, отвечая на запрос BAQ.KZ.

Напомним, дело бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева было связано с гибелью его гражданской супруги Салтанат Нукеновой в ноябре 2023 года в Астане. В мае 2024 года суд присяжных признал экс-министра виновным в истязании и убийстве с особой жестокостью. Ему назначили 24 года лишения свободы. Это дело вызвало широкий общественный резонанс и вновь привлекло внимание к проблеме домашнего насилия в Казахстане.

Обстоятельства происшествия в Жамбылской области сейчас устанавливает следствие.