Уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием супруги бойца UFC Шавката Рахмонова находится на завершающей стадии и в ближайшее время будет передано в суд. Об этом сообщил вице-министр внутренних дел РК Санжар Адилов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, расследование практически завершено, ожидается получение последней судебной экспертизы.

"Уголовное дело расследуется департаментом полиции региона и в настоящее время находится на стадии завершения. Буквально на этой неделе мы ожидаем получения последней судебной экспертизы. После этого будем квалифицировать деяния подозреваемого лица и передавать материалы через прокуратуру в суд", – сообщил Санжар Адилов.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло 27 июля 2025 года на трассе Алматы – Екатеринбург. По данным департамента полиции Жамбылской области, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200, следовавшая из Карагандинской области в Алматы, не справилась с управлением, в результате чего автомобиль совершил самоопрокидывание.

В салоне внедорожника находились супруга и малолетний сын бойца UFC Шавката Рахмонова. В результате аварии два человека погибли. Гулайым Рахмонова и её ребёнок были госпитализированы. Она проходит по делу в качестве свидетеля.