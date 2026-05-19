Дело о недонесении в отношении супруги осужденного прекращено

Кассационный суд Республики Казахстан рассмотрел уголовное дело, связанное с незаконным производством психотропных веществ и действиями супруги осуждённого.

Как развивались события

С мая 2023 года по январь 2024 года гражданин К. вместе с другими лицами организовал незаконное производство психотропных веществ. Инструкции он получал через мессенджеры, а оборудование — через тайники.

Производство велось на дачном участке в Алматинской области и было в особо крупном размере. 8 января 2024 года его задержали. При обысках изъяли наркотики, химические вещества и оборудование. Суд признал доказательства достаточными, и К. получил 10 лет лишения свободы.

Что с супругой

Супруга осуждённого, гражданка Я., знала о незаконной деятельности мужа, но не сообщила об этом в правоохранительные органы.

Её признали виновной в недонесении о преступлении по статье 434 Уголовного кодекса. Однако от уголовной ответственности её освободили, но это решение не давало права на реабилитацию.

Решение кассационного суда

Кассационный суд пересмотрел дело и отменил решения в отношении супруги.

Суд указал важный момент: нельзя применять ответственность за недонесение о преступлении, если это нарушает конституционное право человека не свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников.

По мнению суда, привлечение Я. к ответственности — даже с последующим освобождением — противоречило Конституции и основным принципам права.

В отношении супруги производство по делу прекращено на реабилитирующих основаниях. Это означает, что она считается юридически оправданной в рамках данного решения.