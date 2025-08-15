В Алматинской области приостановлено досудебное расследование по факту пожара в доме семьи Шерзата Болата, передает BAQ.KZ со ссылкой на Kazinform. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным надзорного органа, сроки расследования приостановлены в соответствии с пунктом 5 части 7 статьи 45 УПК РК — "в связи с выполнением процессуальных действий по оказанию правовой помощи".

Напомним, пожар произошёл ночью 12 октября 2024 года в селе Азат Енбекшиказахского района. Возгорание случилось спустя восемь дней после трагедии в Талгаре, где 4 октября 2024 года в результате драки у магазина погиб 16-летний Шерзат Болат. По по факту пожара было возбуждено дело по статье "Умышленное уничтожение чужого имущества".

Позже, 9 декабря 2024 года, на окраине Талгара было найдено тело дяди погибшего подростка. 5 июня 2025 года суд огласил приговор обвиняемым по резонансному делу о драке. Ранее министр внутренних дел сообщал, что следственные мероприятия по делу о поджоге продолжаются, однако теперь производство приостановлено до выполнения всех необходимых процессуальных действий.