Дело о загадочной гибели Нурганата Гаепбаева, дяди убитого Шерзата Полата, закрыто. Об этом сообщил адвокат семьи Шерзата Меирман Шекеев в своём Instagram, передает BAQ.KZ.

По его словам, расследование прекращено, однако решение не окончательное.

"В будущем мы подадим ходатайство о его возобновлении", - подчеркнул юрист.

Нурганат Гаепбаев скончался 9 декабря 2024 года. Его тело с признаками удушения обнаружили на окраине Талгара.

Гаепбаев должен был выступить ключевым свидетелем в суде по делу об убийстве своего племянника. Сам он получил три ножевых ранения во время нападения на Шерзата.

Семья погибшего категорически отрицает версию о самоубийстве и настаивает на проведении полноценного расследования.