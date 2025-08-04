Дело о смерти дяди погибшего Шерзата Полата закрыли
Адвокат семьи намерен добиваться возобновления.
Сегодня, 10:38
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Сегодня, 10:38Сегодня, 10:38
181Фото: Скриншот из видео
Дело о загадочной гибели Нурганата Гаепбаева, дяди убитого Шерзата Полата, закрыто. Об этом сообщил адвокат семьи Шерзата Меирман Шекеев в своём Instagram, передает BAQ.KZ.
По его словам, расследование прекращено, однако решение не окончательное.
"В будущем мы подадим ходатайство о его возобновлении", - подчеркнул юрист.
Нурганат Гаепбаев скончался 9 декабря 2024 года. Его тело с признаками удушения обнаружили на окраине Талгара.
Гаепбаев должен был выступить ключевым свидетелем в суде по делу об убийстве своего племянника. Сам он получил три ножевых ранения во время нападения на Шерзата.
Семья погибшего категорически отрицает версию о самоубийстве и настаивает на проведении полноценного расследования.
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