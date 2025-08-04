  • 4 Августа, 11:19

Дело о смерти дяди погибшего Шерзата Полата закрыли

Адвокат семьи намерен добиваться возобновления.

Сегодня, 10:38
АВТОР
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Скриншот из видео Сегодня, 10:38
Сегодня, 10:38
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Фото: Скриншот из видео

Дело о загадочной гибели Нурганата Гаепбаева, дяди убитого Шерзата Полата, закрыто. Об этом сообщил адвокат семьи Шерзата Меирман Шекеев в своём Instagram, передает BAQ.KZ.

По его словам, расследование прекращено, однако решение не окончательное.

"В будущем мы подадим ходатайство о его возобновлении", - подчеркнул юрист.

Нурганат Гаепбаев скончался 9 декабря 2024 года. Его тело с признаками удушения обнаружили на окраине Талгара. 

Гаепбаев должен был выступить ключевым свидетелем в суде по делу об убийстве своего племянника. Сам он получил три ножевых ранения во время нападения на Шерзата.

Семья погибшего категорически отрицает версию о самоубийстве и настаивает на проведении полноценного расследования.

 
 
 
 
 
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Публикация от ХАЛЫҚ ЗАҢГЕРІ (@meir_halyq_zangeri)

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