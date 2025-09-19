Сегодня в Межрайонном суде по гражданским делам города Астаны ожидалось проведение предварительного заседания по иску индивидуального предпринимателя Нуршат Акбергеновой к Аселине Батыр, передаёт BAQ.KZ.

Согласно информации суда, предметом иска является взыскание задолженности за изготовление четырёхъярусного торта.

Как уточнили в пресс-службе, рассмотрение дела 19 сентября не состоялось. Одна из сторон заявила ходатайство об отложении, в связи с чем суд определил новую дату проведения предварительного слушания.

"Сегодня заседание по существу не проводилось. Суд рассмотрел только вопрос о переносе, в итоге назначена дата нового предварительного слушания", – сообщили в суде.

Спор между индивидуальным предпринимателем Нуршат Акбергеновой и Аселиной Батыр возник в августе 2025 года. Акбергенова утверждала, что изготовила для заказчицы праздничный торт весом 18 килограммов, оценив работу в 600 тысяч тенге. По её словам, она получила только 100 тысяч тенге предоплаты, тогда как одни лишь продукты обошлись примерно в 440 тысяч тенге.

Батырбекова, напротив, настаивала, что окончательная стоимость кондитерского изделия не обсуждалась заранее и прозвучала лишь после того, как торт был доставлен и подан гостям на мероприятии.

Ситуация мгновенно вышла за рамки частного конфликта, вызвав бурные споры в соцсетях, породив многочисленные мемы и став темой публикаций в казахстанских и зарубежных СМИ.