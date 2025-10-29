29 октября 2025 года межрайонный суд по гражданским делам города Астаны рассмотрел иск кондитера к заказчице Аселины Батыр о взыскании задолженности за изготовленный торт и защите чести, достоинства и деловой репутации, передает BAQ.KZ.

В ходе разбирательства установлено, что между сторонами фактически сложились договорные отношения по изготовлению и передаче торта для торжества. Изделие было получено и использовано ответчицей, однако окончательная стоимость заранее не обсуждалась.

Суд отметил, что истец не уведомила заказчицу о цене и не предоставила документы, подтверждающие расходы на ингредиенты. При этом установлено, что торт был изготовлен из продуктов ресторана, где работает кондитер.

С учётом признанной ответчицей стоимости изделия в 300 тысяч тенге и внесённой предоплаты в 100 тысяч тенге суд постановил взыскать с неё в пользу истца оставшиеся 200 тысяч тенге.

Кроме того, суд установил, что в социальных сетях Instagram и Threads ответчица опубликовала негативные высказывания в адрес кондитера, назвав её "мошенницей" и обвинив в вымогательстве. Эти сведения признаны порочащими и не соответствующими действительности.

Суд обязал ответчицу опубликовать опровержение в тех же соцсетях и частично удовлетворил требование о компенсации морального вреда — 100 тысяч тенге.