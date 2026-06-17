Дело о взрыве в кафе «Центр плова» с 12 погибшими направлено в суд

Специальные прокуроры Акмолинской области завершили расследование уголовного дела о взрыве и пожаре в кафе «Центр плова Loft», унесших жизни 12 человек. Материалы переданы в суд.

Напомним, трагедия произошла 26 февраля. По данным следствия, в помещении кафе взорвался газовый баллон, после чего начался пожар. В результате погибли 12 человек, еще 11 получили травмы. Также был причинен крупный материальный ущерб владельцу здания. По итогам расследования к уголовной ответственности привлечены три человека: арендатор кафе, директор автогазозаправочной станции и работник, доставлявший газ в заведение.

Следствие считает, что действия фигурантов находятся в прямой причинно-следственной связи с произошедшей трагедией. Им предъявлены обвинения по статьям о нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц. В прокуратуре сообщили, что расследование завершено, а собранные материалы направлены в суд.