Дело о взрыве в кафе «Центр плова» с 12 погибшими направлено в суд
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Специальные прокуроры Акмолинской области завершили расследование уголовного дела о взрыве и пожаре в кафе «Центр плова Loft», унесших жизни 12 человек. Материалы переданы в суд.
Напомним, трагедия произошла 26 февраля. По данным следствия, в помещении кафе взорвался газовый баллон, после чего начался пожар. В результате погибли 12 человек, еще 11 получили травмы. Также был причинен крупный материальный ущерб владельцу здания. По итогам расследования к уголовной ответственности привлечены три человека: арендатор кафе, директор автогазозаправочной станции и работник, доставлявший газ в заведение.
Следствие считает, что действия фигурантов находятся в прямой причинно-следственной связи с произошедшей трагедией. Им предъявлены обвинения по статьям о нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц. В прокуратуре сообщили, что расследование завершено, а собранные материалы направлены в суд.
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