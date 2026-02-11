Уголовное дело по факту убийства бывшей судьи Айгуль Сайлыбаевой может быть передано российской стороне. Об этом на брифинге в Мажилисе сообщил заместитель генерального прокурора Галымжан Койгельдиев, передает BAQ.KZ.

По его словам, в Россию уже направлено международное следственное поручение для установления гражданства обоих фигурантов. После получения официального подтверждения будет принято процессуальное решение.

"Российская Федерация, так же как и мы, не выдаёт своих граждан. После того как мы определим их гражданство, уголовное дело будет передано российской стороне, чтобы они понесли соответствующее наказание", — заявил он.

Он уточнил, что конкретные сроки передачи материалов назвать пока невозможно. В надзорном органе рассчитывают получить официальный ответ и оперативно принять необходимые меры.