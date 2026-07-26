Спасатели Алматы получили технику, способную работать на высоте до 90 метров

В рамках системной модернизации органов гражданской защиты по поручению Главы государства и при поддержке акимата Алматы подразделения ДЧС города за счет средств местного бюджета пополнились автоподъемниками АКП-75 и АПК-90 на шасси Volvo.

Новая техника предназначена для тушения пожаров и проведения спасательных работ в высотных зданиях, где возможности использования обычных автолестниц ограничены.

Автоподъемник АКП-75 позволяет выполнять работы на высоте до 75 метров. Он оснащен спасательной корзиной и дистанционно управляемым лафетным стволом для подачи воды и пены.

Автоподъемник АПК-90 предназначен для проведения спасательных работ на высоте до 90 метров. Повышенная грузоподъемность спасательной корзины и мощная система пожаротушения значительно расширяют возможности спасателей при эвакуации людей из высотных зданий и ликвидации возгораний.

Поступление новой техники стало важным шагом в укреплении материально-технической базы Алматыского гарнизона. Она позволит повысить оперативность реагирования, эффективность спасательных работ и уровень безопасности жителей мегаполиса.