Уголовное дело по факту смерти 15-летней студентки в селе Туздыбастау Талгарского района расследуется по статье 99 Уголовного кодекса. Об этом в кулуарах Мажилиса сообщил заместитель Министра внутренних дел РК Санжар Адилов, передает BAQ.KZ.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес 16 ножевых ранений своей 15-летней дочери.

"По данному факту мы расследуем уголовное дело по статье 99, подозреваемый взят под стражу, и этот факт я действительно подтверждаю. Орудие преступления, у нас, нож изъят. Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мы оперативно провели осмотр места происшествия, по горячим следам задержали подозреваемого. С санкции суда он взят под стражу. В ближайшее время, после завершения комплексной судебно-медицинской экспертизы, дополнительно мы назначили судебно-психиатрическую экспертизу, уголовное дело будет направлено в суд.

Что касается завершения расследования, то мы его расследуем по особо тяжкой категории", - сказал Адилов.

Он уточнил, что не вправе разглашать все данные предварительного расследования.