Дело Перизат Кайрат передали в прокуратуру
На имущество, предположительно приобретённое на незаконные средства, наложен арест.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане завершено одно из самых громких расследований последних лет, передает BAQ.KZ. Агентство по финансовому мониторингу окончило досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат и её матери Гайни Алашбаевой. Обе подозреваются в масштабном мошенничестве и легализации преступных доходов на сумму 3,5 миллиарда тенге.
По данным следствия, к 19 марта участники процесса приступили к ознакомлению с внушительными материалами уголовного дела, которое насчитывает 109 томов.
На имущество, предположительно приобретённое на незаконные средства, наложен арест - его оценочная стоимость составляет 865 миллионов тенге.
На сегодняшний день материалы дела переданы в Генеральную прокуратуру, где будет решаться вопрос о передаче его в суд.
Напомним, в Казахстане долгое время не утихал скандал с распределением благотворительной помощи пострадавшим от паводков. У АФМ есть подозрения, что часть собранных средств ушли не по назначению. Расследование начали в отношении учредителя благотворительного фонда Biz Birgemiz Перизат Кайрат. В ведомстве заявили, что девушку подозревают в хищении свыше 1,5 млрд тенге.
В АФМ сообщили, что часть пожертвований пострадавшим от паводков, поступивших в фонд, использована Перизат Кайрат для покупки предметов роскоши и недвижимости. Весной она приобрела в автосалонах столицы автомобили премиум-класса: Mercedes-Benz S450, Lexus LX-600" и Haval. В этот же период купила элитную недвижимость в Астане в ЖК "Akbulak Riviera", Highvill Ishim Gold, "Көк Жайлау" (включая парковочные места), а также в коттеджном городке Vela Village на 600 миллионов тенге.
23 января 2025 года было зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов.
Также сообщалось, что в отношении матери Перизат Кайрат также было возбуждено уголовное дело. Она находится под домашним арестом.
Ранее также сообщалось, что сумма ущерба удвоилась - с 1,5 млрд до 3,5 млрд тенге.
Самое читаемое
- Невидимые герои чистоты: кто держит Астану в порядке, пока мы спим
- Казахстан на перекрёстке гигантов: зачем Си Цзиньпин приехал в Астану и что это меняет
- СМИ: граждане Израиля и Ирана массово въезжают в Россию
- Утечка года: в сеть попали персональные данные почти всего населения Казахстана
- Кадры не для слабонервных: школьницу насмерть сбили на "зебре" в Сатпаеве