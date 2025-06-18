В Казахстане завершено одно из самых громких расследований последних лет, передает BAQ.KZ. Агентство по финансовому мониторингу окончило досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат и её матери Гайни Алашбаевой. Обе подозреваются в масштабном мошенничестве и легализации преступных доходов на сумму 3,5 миллиарда тенге.

По данным следствия, к 19 марта участники процесса приступили к ознакомлению с внушительными материалами уголовного дела, которое насчитывает 109 томов.

На имущество, предположительно приобретённое на незаконные средства, наложен арест - его оценочная стоимость составляет 865 миллионов тенге.

На сегодняшний день материалы дела переданы в Генеральную прокуратуру, где будет решаться вопрос о передаче его в суд.

Напомним, в Казахстане долгое время не утихал скандал с распределением благотворительной помощи пострадавшим от паводков. У АФМ есть подозрения, что часть собранных средств ушли не по назначению. Расследование начали в отношении учредителя благотворительного фонда Biz Birgemiz Перизат Кайрат. В ведомстве заявили, что девушку подозревают в хищении свыше 1,5 млрд тенге.

В АФМ сообщили, что часть пожертвований пострадавшим от паводков, поступивших в фонд, использована Перизат Кайрат для покупки предметов роскоши и недвижимости. Весной она приобрела в автосалонах столицы автомобили премиум-класса: Mercedes-Benz S450, Lexus LX-600" и Haval. В этот же период купила элитную недвижимость в Астане в ЖК "Akbulak Riviera", Highvill Ishim Gold, "Көк Жайлау" (включая парковочные места), а также в коттеджном городке Vela Village на 600 миллионов тенге.

23 января 2025 года было зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов.

Также сообщалось, что в отношении матери Перизат Кайрат также было возбуждено уголовное дело. Она находится под домашним арестом.

Ранее также сообщалось, что сумма ущерба удвоилась - с 1,5 млрд до 3,5 млрд тенге.