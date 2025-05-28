Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил, что расследование по делу Перизат Кайрат завершено, обвинения предъявлены по статьям 190 "Мошенничество" и 218 "Легализация доходов, полученных преступным путём" УК РК, передаёт BAQ.KZ.

Как известно, подозреваемыми по делу проходят сама Перизат Кайрат и её мать.

"В рамках данного уголовного дела, наверное, допросили более 100 лиц. Сейчас идёт стадия ознакомления сторон с материалами. Из-за затягивания процесса со стороны подозреваемой был установлен чёткий график, который завершается 9 июня", — заявил Елемесов.

После завершения ознакомления у защиты будет три дня на подачу ходатайств. Затем материалы направят в прокуратуру, где в течение 10 дней примут решение — передавать дело в суд или иным образом его рассматривать.

"На наш взгляд, она сознательно затягивала процесс ознакомления", — отметил Елемесов.

Таким образом, передача дела в суд может состояться уже после 9 июня.

Напомним, в Казахстане долгое время не утихал скандал с распределением благотворительной помощи пострадавшим от паводков. У АФМ есть подозрения, что часть собранных средств ушли не по назначению. Расследование начали в отношении учредителя благотворительного фонда Biz Birgemiz Перизат Кайрат. В ведомстве заявили, что девушку подозревают в хищении свыше 1,5 млрд тенге.

В АФМ сообщили, что часть пожертвований пострадавшим от паводков, поступивших в фонд, использована Перизат Кайрат для покупки предметов роскоши и недвижимости. Весной она приобрела в автосалонах столицы автомобили премиум-класса: Mercedes-Benz S450, Lexus LX-600" и Haval. В этот же период купила элитную недвижимость в Астане в ЖК "Akbulak Riviera", Highvill Ishim Gold, "Көк Жайлау" (включая парковочные места), а также в коттеджном городке Vela Village на 600 миллионов тенге.

23 января 2025 года было зарегистрировано новое досудебное расследование в отношении Перизат Кайрат по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов.

Также сообщалось, что в отношении матери Перизат Кайрат также было возбуждено уголовное дело. Она находится под домашним арестом.

Ранее также сообщалось, что сумма ущерба удвоилась - с 1,5 млрд до 3,5 млрд тенге.