В Талдыкоргане огласили приговор одному из фигурантов дела об убийстве Шерзата Полата – Азамату Токтаубаеву. Он признан виновным сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РК.

"Суд постановил: признать Токтаубаева Азамата Маратовича виновным по статье 293 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы. Также признать виновным по статье 188 части 1 УК РК и назначить 3 года лишения свободы. В соответствии с частью 3 статьи 58 УК, путём частичного сложения, окончательно назначить 9 лет лишения свободы. С учётом приговора Талгарского районного суда от 17 октября 2024 года, по которому Токтаубаев был осуждён к 7 годам лишения свободы по статье 106 части 2 пункту 7 УК РК, и на основании части 6 статьи 58 УК, суд окончательно назначает наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - зачитал приговор судья Ержан Жанузаков.

Наказание он будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Ранее Азамат Токтаубаев в суде настаивал на своей невиновности. По его словам, он не имел при себе ножа или другого оружия, не наносил ударов и не провоцировал конфликт. Более того, он считает себя жертвой обвинений, которые, как он утверждает, основаны на неточных и противоречивых свидетельствах.

Напомним, преступление произошло в октябре 2024 года. В ходе конфликта, вспыхнувшего в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре, Шерзат Полат был жестоко избит и вскоре скончался от ножевого ранения. По делу проходят ещё восемь человек, которым также назначены сроки наказания. Судебный процесс длился несколько месяцев и сопровождался значительным общественным резонансом.