3 июня в суде по делу об убийстве Шерзата Полата выступил с последним словом подсудимый Азамат Токтаубаев. Он поблагодарил суд за возможность выступить и заявил, что сожалеет о своём присутствии на месте трагедии, но подчёркивает: участия в насилии не принимал, передаёт BAQ.KZ.

"Я действительно находился там в ту ночь. Но не с целью участвовать в драке или с оружием в руках. Меня позвал мой брат Нурбол — он оказался в конфликтной ситуации, и я поехал, чтобы узнать, что с ним", — сказал он.

Азамат утверждает, что не имел при себе ножа или другого оружия, не наносил ударов, не провоцировал конфликт. Более того, он считает, что стал "жертвой обвинений", основанных на неточных или путаных свидетельствах.

"Я не держал в руках нож, никому не угрожал. В обвинительном акте звучат разночтения: где-то сказано про туристический нож “бабочка”, где-то — про кухонный. Даже в этом — путаница. Но меня обвиняют, будто всё это было у меня", — отметил он.

По его словам, он уже состоит на учете, находится под пробационным контролем, имеет постоянное место жительства и работы, женат, воспитывает маленького ребёнка. Он попросил суд о справедливом решении и подчеркнул, что готов нести ответственность, но не за чужие действия.