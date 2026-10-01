Дело Улданы Мырзуан: «Для нас важна правда, а не просто кого-то осудить» - адвокат

В Астане на судебном заседании по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан адвокат ее матери Нурсултан Орынбеков объяснил, почему просит вернуть уголовное дело прокурору и объединить его с двумя ранее прекращенными производствами.

По словам адвоката, сторона потерпевших добивается установления всех обстоятельств произошедшего. Он считает, что ответственность не должна ограничиваться одним человеком, если нарушения могли быть допущены при строительстве и приемке дома.

«Сегодня перед последним словом мы заявили ходатайство. Перед прениями и я, и мама погибшей Улданы Мырзуан говорили, что для нас важна правда. Нам не нужно осудить кого-то ради самого осуждения. У Жубаниязовой есть своя ответственность. Если суд признает ее виновной, она ответит. Но мы все видели результаты экспертиз и документы. Те, кто строил дом и принимал его, тоже не должны уходить от ответственности», - сказал Нурсултан Орынбеков.

По его словам, о ранее выделенном и впоследствии прекращенном производстве сторона потерпевших узнала уже после начала суда.

Адвокат рассказал, что защита сначала решила дождаться результатов обжалования постановления о прекращении дела. После появления новой информации было заявлено ходатайство об объединении материалов.

Орынбеков отметил, что руководитель компании, строившей дом, умер, но сама компания продолжает работу как юридическое лицо. По мнению адвоката, представители застройщика и сотрудники акимата, участвовавшие в приемке дома, должны дать объяснения по своим действиям.

«С 9 ноября 2025 года я нахожусь в этом деле. О том, что производство прекратили, мы узнали только после начала суда. Тогда же стало понятно, что дела были разделены. Во время процесса мы увидели, в каком состоянии находился дом, ознакомились с заключениями экспертиз. Мы считаем, что решение должно быть справедливым. Люди, которые строили дом, тоже не должны избежать ответственности. Виновным не должен оказаться только один человек», - сказал адвокат.

Он отдельно подчеркнул, что сторона потерпевших не делает предварительных выводов о виновности Сауле Жубаниязовой.

«Мы не говорим, что Жубаниязова виновна или невиновна. Это решит суд. Но люди должны знать правду», - сказал Нурсултан Орынбеков.

Напомним, 8 ноября 2025 года в Астане с фасада жилого дома обрушилась кирпичная облицовка. Пострадали пять человек.

Среди них была фельдшер Улдана Мырзуан, которая прибыла на место происшествия в составе бригады скорой помощи. Она получила тяжелые травмы и 18 ноября скончалась в больнице.

На сегодняшнем заседании адвокат матери погибшей попросил возобновить судебное следствие и изучить результаты рассмотрения жалобы на постановление о прекращении уголовного дела в отношении застройщика и других лиц.