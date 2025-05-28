Уголовное дело по факту хищений в Казахстанской федерации футбола находится в производстве. В рамках него уже возмещено почти два миллиарда тенге. Об этом на брифинге в Мажилисе сообщил заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов, передаёт BAQ.KZ.

"Информацию иную я сообщить вам не могу. Единственное, что могу сказать, это то, что в рамках данного уголовного дела уже было возмещено федерации почти около двух миллиардов тенге", - сказал Елемесов.

Напомним, с 20 декабря федерацию возглавляет Марат Омаров. При вступлении на должность он сообщил, что одним из ключевых аспектов является улучшение инфраструктуры. В этой связи руководство планирует строительство новых полноразмерных полей и модернизации уже существующих объектов.