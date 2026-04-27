Дело Жанабыловых: Толегеновой могут дать 2 года

В Астане на судебном заседании по делу блогеров Ерболата Жанабылова и его супруги Эльмиры Толегеновой государственный обвинитель, учитывая полное возмещение причинённого ущерба, попросил назначить подсудимым наказание, а часть мер сделать условными либо отсрочить их исполнение, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

В суде помощник старшего прокурора Олжас Хайруллаев озвучил предложение по наказанию для Эльмиры Толегеновой.

«Просим назначить Толегеновой по пункту 2 части 2 статьи 214 Уголовного кодекса Республики Казахстан 1 год 6 месяцев ограничения свободы с конфискацией имущества, а по пункту 1 части 2 статьи 218 - 2 года лишения свободы», – заявил прокурор.

По его словам, в соответствии с частью 3 статьи 58 УК РК предложено окончательно назначить 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Кроме того, прокурор попросил на основании части 1 статьи 74 УК РК отсрочить исполнение данного наказания на 2 года.

«Если осуждённая будет уклоняться от воспитания ребёнка либо неоднократно нарушать общественный порядок, может быть рассмотрен вопрос об отмене отсрочки исполнения наказания», – пояснил государственный обвинитель.

Также прокурор предложил обязать Толегенову в течение 10 суток после вступления приговора в законную силу зарегистрироваться в службе пробации, а контроль за её поведением возложить на пробационную службу по месту жительства.

Помимо этого, сторона обвинения попросила суд конфисковать имущество в доход государства. В частности, конфискации подлежат телефоны iPhone 16 и автомобили Hyundai Elantra.

Что касается автомобилей Lamborghini Urus и Lexus RX 600, прокурор предложил после вступления приговора в законную силу снять наложенные ограничения и вернуть их владельцам.