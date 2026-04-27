В Астане на судебном процессе по делу блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой подсудимые подтвердили, что добровольно пошли на процессуальное соглашение, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

В ходе заседания Жанабылов и Толегенова заявили, что пришли к процессуальному соглашению со следствием по собственной воле.

Во время суда судья отдельно уточнил позицию каждого из обвиняемых.

На вопрос: «Заключили ли вы соглашение добровольно?» оба ответили: «Да, добровольно». Также они сообщили, что поддерживают заключённое соглашение.

Адвокат подсудимых представил суду квитанцию, подтверждающую возмещение причинённого ущерба.

Судебное решение будет оглашено сегодня в 16:30.