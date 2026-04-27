Жанабыловы пришли к соглашению со следствием
Прокурор в Астане запросил для Эльмиры Толегеновой 2 года лишения свободы с возможной отсрочкой исполнения наказания.
Сегодня 2026, 16:21
44Фото: Baq.kz
В Астане на судебном процессе по делу блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой подсудимые подтвердили, что добровольно пошли на процессуальное соглашение, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
В ходе заседания Жанабылов и Толегенова заявили, что пришли к процессуальному соглашению со следствием по собственной воле.
Во время суда судья отдельно уточнил позицию каждого из обвиняемых.
На вопрос: «Заключили ли вы соглашение добровольно?» оба ответили: «Да, добровольно». Также они сообщили, что поддерживают заключённое соглашение.
Адвокат подсудимых представил суду квитанцию, подтверждающую возмещение причинённого ущерба.
Судебное решение будет оглашено сегодня в 16:30.
