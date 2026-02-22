Деловые костюмы и рынок: молодежь Актау станцевала тренд Мота между прилавками
В Актау группа молодых людей сняла танцевальный ролик прямо на городском рынке.
В Актау группа молодых людей сняла танцевальный ролик прямо на городском рынке, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Instagram-паблик @112_aktau.
Видео, где участники в строгих костюмах исполняют популярный тренд под песню Мот, быстро разошлось по соцсетям и вызвало оживленное обсуждение.
По словам, администратора ТОО «Магаш» Кырмызы Жумагали, инициатива исходила от самих танцоров. Они попросили разрешение буквально на несколько минут съемки и пообещали не мешать торговле.
"Сказали, что нужно всего три минуты. Я предупредила — главное, чтобы покупателям не мешали. Ребята в деловых костюмах, все организованно, быстро сняли и ушли. Видно, что репетировали. Потом прислали видео — получилось ярко", — отметила она.
В администрации подчеркнули: съемки не повлияли на работу рынка, а атмосфера получилась скорее праздничной. По словам участников, они представляют танцевальную группу Hype Models.
