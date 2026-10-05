Деменция, диабет и тревожность: ВОЗ рассказала, как изменилось здоровье людей за 23 года

Средняя продолжительность жизни в мире практически вернулась к уровню до пандемии COVID-19 и достигла 73,3 года. При этом все большую угрозу представляют хронические заболевания. С 2000 года число смертей от деменции выросло втрое, а сама деменция вошла в пятерку ведущих причин смерти в мире. Об этом говорится в новых данных Всемирной организации здравоохранения.

ВОЗ представила новые оценки состояния здоровья населения мира за период с 2000 по 2023 год.

По данным организации, в 2023 году средняя продолжительность жизни достигла 73,3 года. Для сравнения, в 2019 году, до пандемии, этот показатель составлял 73,4 года.

При этом продолжительность именно здоровой жизни восстанавливается медленнее. В 2023 году она составила 62,8 года – на 0,4 года меньше, чем до пандемии.

Три из четырех смертей связаны с хроническими заболеваниями

В мире продолжает расти доля неинфекционных заболеваний. В 2000 году на них приходилось 58% всех смертей, а в 2023 году – уже 74%.

Восемь из десяти основных причин смерти в мире теперь относятся именно к неинфекционным заболеваниям.

Главной причиной смерти и потери здоровых лет жизни остаются сердечно-сосудистые заболевания.

Только ишемическая болезнь сердца в 2023 году стала причиной примерно 9,5 млн смертей.

Растет и влияние диабета. По данным ВОЗ, с 2000 года риск смерти от этого заболевания заметно увеличился, особенно в Юго-Восточной Азии.

Смертей от деменции стало втрое больше

Особенно заметно изменилась ситуация с болезнью Альцгеймера и другими видами деменции.

В 2000 году деменция занимала 19-е место среди основных причин смерти в мире. К 2023 году она поднялась уже на пятое место.

За этот период число смертей от деменции увеличилось втрое.

«Жить дольше – одно из великих достижений общественного здравоохранения. Следующая задача – сделать так, чтобы эти дополнительные годы люди проживали в хорошем здоровье», – отметил директор Департамента данных, цифрового здравоохранения, аналитики и ИИ ВОЗ Ален Лабрик.

Тревожные расстройства и депрессия тоже растут

ВОЗ также обращает внимание на ухудшение показателей психического здоровья.

С 2019 по 2023 год глобальный показатель потери здоровых лет жизни из-за депрессивных расстройств вырос примерно на 20%. Для тревожных расстройств рост составил почти 45%.

В 2023 году депрессия и тревожные расстройства вместе привели примерно к 110 млн потерянных лет здоровой жизни из-за преждевременной смерти или ухудшения здоровья.

В ВОЗ отмечают, что новые данные показывают сразу две тенденции. С одной стороны, мир постепенно восстанавливается после пандемии. С другой – людям и системам здравоохранения все чаще приходится сталкиваться с хроническими заболеваниями, деменцией и проблемами психического здоровья.