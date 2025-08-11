В Дортмунде завершился Гран-при по греко-римской борьбе, на котором сборная Казахстана завоевала семь медалей, включая два золота, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.

Победителем в весовой категории до 77 кг стал Демеу Жадраев. Для него это первый международный титул после серебра на Олимпийских играх в Париже-2024. Второе золото Казахстану принес Багдат Сабаз (до 67 кг).

Серебро взяли Ербол Камалиев (до 60 кг) и Омар Сатаев (до 82 кг).

Бронзовые награды завоевали Айбек Сабырбеков (до 60 кг), Асаухат Мухамадиев (до 63 кг) и Мейиржан Шермаханбет (до 67 кг).