Демократия, свобода и справедливость: 10 ключевых статей Конституции Казахстана
В честь праздника редакция BAQ.KZ собрала ключевые статьи Конституции, актуальные сегодня.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня Казахстан отмечает День Конституции — основной закон страны, который является правовой опорой независимости и гарантом прав граждан. Конституция была принята на референдуме 30 августа 1995 года, и с тех пор её нормы определяют государственное устройство, права и свободы каждого казахстанца.
В честь праздника редакция BAQ.KZ собрала 10 наиболее значимых статей Конституции, которые остаются актуальными для современного Казахстана.
Конституция — основа независимости и прав человека
Фото: инфографика BAQ.KZ
Статья 1. Основные принципы
Конституция определяет Казахстан как демократическое, светское, правовое и социальное государство, где высшей ценностью являются человек, его жизнь и права.
Основные принципы — это общественное согласие, политическая стабильность, экономическое развитие на благо народа, казахстанский патриотизм и решение ключевых вопросов демократическим путём — через референдум или Парламент.
Статья 2. Территория и государственное устройство
Конституция закрепляет Казахстан как унитарное государство с президентской формой правления. Суверенитет страны распространяется на всю территорию, которая является целостной, неприкосновенной и неотчуждаемой.
Административно-территориальное устройство и статус столицы определяются законом. Столицей Казахстана является город Астана, где в финансовой сфере может действовать особый правовой режим. Также Конституция уточняет: наименования "Республика Казахстан" и "Казахстан" равнозначны.
Статья 3. Народ — источник власти
Единственным источником государственной власти в Казахстане является народ. Он осуществляет её через референдумы, выборы и делегирует полномочия госорганам.
Никто не может присваивать власть — это преследуется по закону. От имени народа и государства выступают Президент и Парламент, в пределах своих полномочий.
Государственная власть едина и строится на принципе разделения на законодательную, исполнительную и судебную ветви с системой сдержек и противовесов.
Права и свободы граждан
Фото: инфографика BAQ.KZ
Статья 5. Запрет экстремизма
В Казахстане признаётся идеологическое и политическое многообразие, но создание партий в госорганах запрещено. Общественные объединения равны перед законом и не могут подменять государственные органы.
Запрещается деятельность организаций, направленных на насильственное изменение строя, подрыв безопасности или разжигание розни. Также недопустимы иностранные партии, профсоюзы, партии на религиозной основе и их финансирование из-за рубежа. Деятельность иностранных религиозных объединений возможна только с согласия государственных органов.
Статья 6. Собственность
В Казахстане признаются и одинаково защищаются государственная и частная собственность. При этом использование собственности должно служить общественному благу, а её пределы и гарантии определяются законом.
Земля, недра, воды, животный и растительный мир, а также природные ресурсы принадлежат народу Казахстана. От его имени право собственности осуществляет государство.
Статья 12. Основные права человека
В Казахстане признаются и гарантируются права и свободы, они принадлежат каждому от рождения и являются абсолютными и неотчуждаемыми.
Граждане имеют права и обязанности по факту гражданства, а иностранцы и лица без гражданства пользуются ими наравне, если иное не предусмотрено законом. Осуществление прав не должно нарушать свободы других и основы Конституции.
Статья 14. Равенство перед законом
Все граждане Казахстана равны перед законом и судом.
Недопустима любая дискриминация — по происхождению, полу, расе, национальности, языку, религии, убеждениям, месту жительства или иным признакам.
Демократия, свобода и справедливость
Статья 20. Свобода слова
В Казахстане гарантируются свобода слова и творчества, цензура запрещена. Каждый имеет право получать и распространять информацию любыми законными способами. При этом Конституция строго запрещает пропаганду насилия, экстремизма, войны, розни и культа жестокости.
Статья 24. Трудовые права
Каждый гражданин имеет право на свободу труда и выбор профессии. Принудительный труд допускается лишь по решению суда или в условиях ЧП и военного положения.
Государство гарантирует безопасные условия работы, достойную оплату без дискриминации и защиту от безработицы. Признаётся право на трудовые споры и забастовку. Также закреплено право на отдых, оплачиваемый отпуск и ограниченное рабочее время в соответствии с законом.
Статья 77. Независимость суда
Судьи в Казахстане независимы и подчиняются только Конституции и закону. Вмешательство в их деятельность недопустимо.
Правосудие строится на принципах презумпции невиновности, запрета повторного наказания и обязательного права быть выслушанным. Доказательства, полученные незаконным путём, не имеют силы, а все сомнения трактуются в пользу обвиняемого.
Конституция — это не просто свод статей, а фундамент государственности и гарантия защиты граждан. Её нормы напоминают каждому казахстанцу: права человека, свобода, равенство и справедливость остаются неизменными основами независимого Казахстана.
Самое читаемое
- "Кайрат" сыграет с "Реалом" в Лиге чемпионов
- Что изменится в Казахстане с 1 сентября
- В "Реал Мадриде" прокомментировали предстоящий матч против "Кайрата"
- В Казахстане стаж для пенсии будут подтверждать через Е-архив
- Нацбанк перевёл 270 миллиардов в цифровой тенге. Как это отразится на казахстанцах и бизнесе?