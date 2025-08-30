Сегодня Казахстан отмечает День Конституции — основной закон страны, который является правовой опорой независимости и гарантом прав граждан. Конституция была принята на референдуме 30 августа 1995 года, и с тех пор её нормы определяют государственное устройство, права и свободы каждого казахстанца.

В честь праздника редакция BAQ.KZ собрала 10 наиболее значимых статей Конституции, которые остаются актуальными для современного Казахстана.

Конституция — основа независимости и прав человека

Фото: инфографика BAQ.KZ

Статья 1. Основные принципы

Конституция определяет Казахстан как демократическое, светское, правовое и социальное государство, где высшей ценностью являются человек, его жизнь и права.

Основные принципы — это общественное согласие, политическая стабильность, экономическое развитие на благо народа, казахстанский патриотизм и решение ключевых вопросов демократическим путём — через референдум или Парламент.

Статья 2. Территория и государственное устройство

Конституция закрепляет Казахстан как унитарное государство с президентской формой правления. Суверенитет страны распространяется на всю территорию, которая является целостной, неприкосновенной и неотчуждаемой.

Административно-территориальное устройство и статус столицы определяются законом. Столицей Казахстана является город Астана, где в финансовой сфере может действовать особый правовой режим. Также Конституция уточняет: наименования "Республика Казахстан" и "Казахстан" равнозначны.

Статья 3. Народ — источник власти

Единственным источником государственной власти в Казахстане является народ. Он осуществляет её через референдумы, выборы и делегирует полномочия госорганам.

Никто не может присваивать власть — это преследуется по закону. От имени народа и государства выступают Президент и Парламент, в пределах своих полномочий.

Государственная власть едина и строится на принципе разделения на законодательную, исполнительную и судебную ветви с системой сдержек и противовесов.

Права и свободы граждан

Фото: инфографика BAQ.KZ

Статья 5. Запрет экстремизма

В Казахстане признаётся идеологическое и политическое многообразие, но создание партий в госорганах запрещено. Общественные объединения равны перед законом и не могут подменять государственные органы.

Запрещается деятельность организаций, направленных на насильственное изменение строя, подрыв безопасности или разжигание розни. Также недопустимы иностранные партии, профсоюзы, партии на религиозной основе и их финансирование из-за рубежа. Деятельность иностранных религиозных объединений возможна только с согласия государственных органов.

Статья 6. Собственность

В Казахстане признаются и одинаково защищаются государственная и частная собственность. При этом использование собственности должно служить общественному благу, а её пределы и гарантии определяются законом.

Земля, недра, воды, животный и растительный мир, а также природные ресурсы принадлежат народу Казахстана. От его имени право собственности осуществляет государство.

Статья 12. Основные права человека

В Казахстане признаются и гарантируются права и свободы, они принадлежат каждому от рождения и являются абсолютными и неотчуждаемыми.

Граждане имеют права и обязанности по факту гражданства, а иностранцы и лица без гражданства пользуются ими наравне, если иное не предусмотрено законом. Осуществление прав не должно нарушать свободы других и основы Конституции.

Статья 14. Равенство перед законом

Все граждане Казахстана равны перед законом и судом.

Недопустима любая дискриминация — по происхождению, полу, расе, национальности, языку, религии, убеждениям, месту жительства или иным признакам.

Демократия, свобода и справедливость

Статья 20. Свобода слова

В Казахстане гарантируются свобода слова и творчества, цензура запрещена. Каждый имеет право получать и распространять информацию любыми законными способами. При этом Конституция строго запрещает пропаганду насилия, экстремизма, войны, розни и культа жестокости.

Статья 24. Трудовые права

Каждый гражданин имеет право на свободу труда и выбор профессии. Принудительный труд допускается лишь по решению суда или в условиях ЧП и военного положения.

Государство гарантирует безопасные условия работы, достойную оплату без дискриминации и защиту от безработицы. Признаётся право на трудовые споры и забастовку. Также закреплено право на отдых, оплачиваемый отпуск и ограниченное рабочее время в соответствии с законом.

Статья 77. Независимость суда

Судьи в Казахстане независимы и подчиняются только Конституции и закону. Вмешательство в их деятельность недопустимо.

Правосудие строится на принципах презумпции невиновности, запрета повторного наказания и обязательного права быть выслушанным. Доказательства, полученные незаконным путём, не имеют силы, а все сомнения трактуются в пользу обвиняемого.

Конституция — это не просто свод статей, а фундамент государственности и гарантия защиты граждан. Её нормы напоминают каждому казахстанцу: права человека, свобода, равенство и справедливость остаются неизменными основами независимого Казахстана.