Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе выступил с принципиальной речью на Астанинском международном форуме, подчеркнув важность демократических ценностей в условиях глобальных вызовов. Он выразил благодарность Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за организацию площадки для диалога, объединившей лидеров, экспертов и политиков со всего мира, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Позвольте начать с благодарности и поздравлений в адрес президента Токаева. Вы организовали важнейшее событие, которое позволяет обсуждать судьбоносные вызовы современности", – сказал Берсе.

Особое внимание в своем выступлении он уделил теме демократической устойчивости. По мнению генсека, в мире, где распространяется дезинформация, а политические институты теряют доверие, демократия становится уязвимой.

"Мы часто говорим о демократии. Но как долго она может существовать? Шесть месяцев? Год? Демократия теряет силу, когда ложь становится нормой, а ценности – лишь декларацией. Мы это видим и на улицах, и в социальных сетях. Поэтому нам нужна глобальная стратегия демократической безопасности", – подчеркнул он.

Берсе призвал к переосмыслению подходов к безопасности, заявив, что больше нельзя делить ее на "мягкую" и "жесткую". По его словам, защита прав человека, верховенства закона и институтов должна стать первой линией обороны.

"Демократическая безопасность – это защита от эрозии как извне, так и изнутри. Это значит бороться с терроризмом, коррупцией, киберпреступностью, миграционными вызовами. Но прежде всего, с двойными стандартами, которые подрывают доверие и стабильность", – отметил глава Совета Европы.

Он добавил, что современное общество нуждается в новой архитектуре демократии, основанной на трех приоритетах:

образование, чтобы отличать правду от лжи;

защита, чтобы вовремя поддерживать демократию;

инновации, чтобы институты могли адаптироваться к стремительным изменениям.