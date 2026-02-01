В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники Департамента полиции Жамбылской области выявили факт грубого нарушения правил дорожного движения в городе Тараз, передаёт BAQ.KZ.

На опубликованном в соцсетях видео зафиксировано, как водитель внедорожника демонстративно игнорирует требования ПДД, проявляя явное неуважение к нормам законодательства и другим участникам дорожного движения.

Полицейские оперативно установили владельца транспортного средства. Гражданин А. привлечён к административной ответственности сразу по трём статьям Кодекса об административных правонарушениях.

В частности, водитель оштрафован за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки проезжей части, а также за переход дороги в неустановленном месте.

В департаменте полиции напомнили, что безопасность на дорогах начинается с личной ответственности каждого участника движения. Правоохранители подчеркнули, что дорога — не место для шуток и постановочных видеосъёмок.