В Казахстане ужесточили правила государственных закупок после проверок Высшей аудиторской палаты. Изменения направлены на снижение риска необоснованного удорожания госконтрактов и более жёсткий контроль за расходованием бюджетных средств, передает BAQ.KZ.

Как сообщил Минфин, новые нормы внедрены по рекомендациям Высшей аудиторской палаты РК. Аудиты выявили системные пробелы, которые позволяли поставщикам после экспертизы вносить изменения в проектно-сметную документацию и требовать дополнительного финансирования.

Одной из ключевых проблем была возможность фактически "добирать" деньги уже после выигрыша конкурса. В связи с этим Правительству было рекомендовано пересмотреть законодательство о госзакупках, в том числе уточнить механизм применения ценовой скидки, которая влияет на выбор победителя.

Поправки были внесены приказом министра финансов РК в Правила осуществления государственных закупок. Теперь закреплено требование: если изменения в договор приводят к увеличению суммы контракта из-за корректировки проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу, то перерасчёт производится с учётом минимального порога демпинга, заявленного поставщиком при участии в конкурсе.

Ожидается, что новые нормы позволят сократить риски завышения стоимости госконтрактов и оптимизировать бюджетные расходы.