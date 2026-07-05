День домбры в Казахстане: как национальный инструмент стал символом единства

В первое воскресенье июля Казахстан отмечает Национальный день домбры — праздник, который за сравнительно короткое время превратился в одно из важнейших культурных событий страны. Домбра давно перестала быть просто музыкальным инструментом: сегодня она является символом национальной идентичности, исторической памяти и духовного наследия народа. Подробнее читайте в обзорном материале BAQ.KZ.

Праздник был учрежден Указом Первого Президента Республики Казахстан 13 июня 2018 года и с тех пор ежегодно отмечается в первое воскресенье июля. Основной целью создания новой памятной даты стало сохранение и возрождение национальной культуры, укрепление преемственности поколений и популяризация традиционного искусства среди молодежи.

Домбра как культурный код нации

История домбры насчитывает многие столетия. Археологи и исследователи считают, что подобные щипковые инструменты существовали на территории современной Центральной Азии еще тысячи лет назад. Однако именно в казахской культуре домбра приобрела особое значение, став неотъемлемой частью общественной и духовной жизни.

На протяжении веков через кюи передавались исторические события, рассказы о героях, философские размышления и народная мудрость. Домбра была своеобразной летописью степи, а кюйши выполняли роль хранителей коллективной памяти народа.

Имена Курмангазы, Таттимбета, Дины Нурпеисовой, Даулеткерея, Сугира, Казангапа и других великих музыкантов сегодня известны далеко за пределами Казахстана. Их произведения продолжают исполняться современными музыкантами, а многие кюи стали национальным достоянием страны.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал особое значение национального инструмента, отмечая, что невозможно представить самобытную культуру казахского народа без домбры, которая является важной частью исторического наследия страны.

Как появился Национальный день домбры

Впервые Национальный день домбры казахстанцы отметили 1 июля 2018 года. Учреждение праздника стало важным шагом в государственной политике по сохранению культурного наследия.

Согласно указу, первое воскресенье июля было определено как официальный праздник, направленный на консолидацию общества вокруг идеи сохранения национальной идентичности и культурных ценностей.

За семь лет существования праздника его масштаб значительно вырос. Если в первые годы мероприятия ограничивались концертами и локальными акциями, то сегодня празднование охватывает все регионы страны и включает сотни культурных проектов.

По информации Министерства культуры и информации, только в 2025 году по всей республике были организованы сотни мероприятий, посвященных Дню домбры: концерты, выставки, флешмобы, челленджи в социальных сетях, фестивали традиционной музыки и встречи с известными исполнителями кюев.

Сколько казахстанцев играют на домбре

Эксперты отмечают устойчивый рост интереса к национальному инструменту в последние годы.

Особенно активно развивается детское музыкальное образование. Государство реализует программу творческого заказа, благодаря которой тысячи детей получают возможность бесплатно посещать кружки и секции по различным направлениям искусства, включая обучение игре на домбре.

По данным Министерства культуры, направление домбры стабильно входит в число наиболее востребованных среди детей и подростков наряду с хореографией, вокалом и изобразительным искусством. В отдельных регионах количество детей, занимающихся в рамках государственного творческого заказа, достигает нескольких тысяч человек. Например, только в Акмолинской области в системе государственного творческого заказа работают 220 кружков, которые посещают около 8,5 тысячи детей, а обучение игре на домбре является одним из самых популярных направлений.

Кроме того, обучение ведется в музыкальных школах, колледжах искусств, консерваториях и высших учебных заведениях страны. Национальная академия искусств имени Т. Жургенова, Казахская национальная консерватория имени Курмангазы и другие образовательные учреждения ежегодно выпускают десятки профессиональных исполнителей и педагогов.

Все больше взрослых также осваивают национальный инструмент. Во многих городах открываются частные школы домбры и курсы для людей разных возрастов, а в социальных сетях появляются онлайн-уроки, которые набирают миллионы просмотров.

Крупнейшие флешмобы и рекорды

Одним из символов современного празднования Дня домбры стали масштабные флешмобы с одновременным исполнением кюев.

Самым известным рекордом остается выступление более четырех тысяч музыкантов в Астане в 2018 году, которое было внесено в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшее исполнение произведения на национальном струнном инструменте. Тогда участники одновременно исполнили знаменитый кюй Курмангазы «Сарыарқа», продемонстрировав единство и уважение к культурным традициям страны.

В последующие годы подобные акции стали проводиться практически во всех регионах Казахстана.

В Атырау несколько тысяч школьников одновременно исполняли произведения выдающихся кюйши в рамках праздничных мероприятий ко Дню домбры. Масштабные выступления также проходили в Алматы, Талдыкоргане, Кокшетау, Туркестане и других городах.

Подобные флешмобы не только популяризируют национальное искусство, но и помогают вовлекать молодежь в изучение традиционной музыки, формируя чувство принадлежности к собственной культуре.

Домбра и ЮНЕСКО

Важнейшим этапом международного признания казахской музыкальной культуры стало включение искусства исполнения казахского традиционного кюя в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Соответствующее решение было принято в 2014 году. Международная организация признала уникальность традиции исполнения кюев как важнейшего элемента духовной культуры казахского народа.

В документах ЮНЕСКО подчеркивается, что искусство кюя представляет собой не только музыкальное явление, но и особую форму передачи исторической памяти, философии и мировоззрения народа из поколения в поколение.

Это признание стало важным шагом в сохранении и популяризации казахского музыкального наследия на международной арене.

Как Казахстан продвигает культуру домбры в мире

Сегодня домбра является одним из главных культурных брендов Казахстана за рубежом.

Ежегодно дипломатические представительства республики организуют концерты, выставки и тематические мероприятия, посвященные Национальному дню домбры. Такие акции проходят в странах Европы, Азии, Северной Америки и Ближнего Востока.

Посольства Казахстана знакомят иностранных граждан с историей национального инструмента, организуют выступления музыкантов и проводят мастер-классы по игре на домбре.

Особую роль в продвижении культуры играют гастроли казахстанских оркестров народных инструментов. Государственный академический оркестр имени Курмангазы регулярно принимает участие в международных фестивалях и культурных форумах, представляя традиционное искусство широкой мировой аудитории.

Современные исполнители также способствуют популяризации домбры за пределами страны. Благодаря социальным сетям миллионы пользователей по всему миру знакомятся с казахской музыкой, а видеоролики с исполнением национальных кюев набирают многомиллионные просмотры.

Домбра в эпоху цифровых технологий

Еще несколько десятилетий назад обучение игре на домбре было возможно только в музыкальных школах или у профессиональных педагогов. Сегодня ситуация кардинально изменилась.

Появление онлайн-платформ, видеохостингов и социальных сетей позволило сделать национальное искусство доступным практически каждому желающему.

В TikTok, Instagram и YouTube тысячи молодых музыкантов публикуют собственные исполнения кюев, современные аранжировки народных произведений и обучающие материалы. Многие из них становятся популярными далеко за пределами Казахстана.

Появляются и новые музыкальные проекты, объединяющие традиционные инструменты и современные жанры. Этно-фолк-группы, экспериментирующие с национальной музыкой, помогают привлекать к домбре молодую аудиторию и демонстрируют, что традиционная культура способна органично развиваться в условиях глобализации.

Национальный символ, объединяющий поколения

Сегодня День домбры — это не просто профессиональный праздник музыкантов или любителей традиционной музыки. Он стал символом уважения к исторической памяти народа, его духовным ценностям и культурному наследию.

С каждым годом растет число детей, осваивающих игру на национальном инструменте, расширяется география международных культурных проектов, а сама домбра становится узнаваемым символом Казахстана во всем мире.

В условиях стремительных глобальных изменений именно такие культурные традиции помогают сохранять национальную идентичность и передавать духовные ценности следующим поколениям.

Домбра продолжает звучать и сегодня — на больших концертных площадках и семейных праздниках, в музыкальных школах и социальных сетях, объединяя людей разных возрастов и напоминая о богатой истории Великой степи. Она остается живым символом казахской культуры, голосом народа и важнейшей частью духовного наследия независимого Казахстана.