День домры: в Алматы открылась выставка
Ежегодно в первое воскресенье июля в Казахстане отмечается Национальный день домбры. В этом году праздник совпал с празднованием Дня столицы.
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В Центральном Государственном музее открылась масштабная выставка "Күмбірле, қоңыр домбыра", посвященное Национальному дню домбры, передает BAQ.KZ.
Этот праздник направлен на популяризацию богатого наследия, духовных ценностей нашего народа, приумножение любви к национальному искусству.
"Вниманию зрителей были представлены инструменты, принадлежавщие выдающимся личностям, обогатившим духовное сокровище нашего народа, хранящиеся в музейном фонде. Среди них - народный певец, композитор Жаяу Муса, жена великого Абая Дильда Алшынбайкызы, музыковед, композитор и дирижер Ахмет Жубанов, один из основоположников казахского оперного искусства Куляш Байсеитова, академик Каныш Сатбаев, корифей театрального искусства Елубай Умирзаков, а также Жубан Молдагалиев, Каукен Кенжетаев, Капан Касымов и другие деятели искусства", - отметили в Министерстве культуры.
Также выступили Государственный камерный оркестр "Ақжауын" и ансамбли домбристов "Серпер" и "Жигер". Народный артист Казахстана, известный кюйши Секен Турысбек передал в музейный фонд свою домбру, которая была спутницей его творчества на протяжении 30 лет.
Напомним, праздник был учрежден в 2018 году по инициативе Президента.