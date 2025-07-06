В Центральном Государственном музее открылась масштабная выставка "Күмбірле, қоңыр домбыра", посвященное Национальному дню домбры, передает BAQ.KZ.

Этот праздник направлен на популяризацию богатого наследия, духовных ценностей нашего народа, приумножение любви к национальному искусству.

"Вниманию зрителей были представлены инструменты, принадлежавщие выдающимся личностям, обогатившим духовное сокровище нашего народа, хранящиеся в музейном фонде. Среди них - народный певец, композитор Жаяу Муса, жена великого Абая Дильда Алшынбайкызы, музыковед, композитор и дирижер Ахмет Жубанов, один из основоположников казахского оперного искусства Куляш Байсеитова, академик Каныш Сатбаев, корифей театрального искусства Елубай Умирзаков, а также Жубан Молдагалиев, Каукен Кенжетаев, Капан Касымов и другие деятели искусства", - отметили в Министерстве культуры.

Также выступили Государственный камерный оркестр "Ақжауын" и ансамбли домбристов "Серпер" и "Жигер". Народный артист Казахстана, известный кюйши Секен Турысбек передал в музейный фонд свою домбру, которая была спутницей его творчества на протяжении 30 лет.

Напомним, праздник был учрежден в 2018 году по инициативе Президента.