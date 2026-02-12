В Городском кардиологическом центре Алматы состоялся масштабный День донора, организованный совместно с Республиканским центром крови. Акция прошла в рамках республиканской эстафеты "Стань донором и подари надежду", инициированной Минздравом страны, передает BAQ.KZ.

К донорскому движению в этот день присоединились врачи и медработники центра, представители партнёрских организаций, сотрудники Алмалинского акимата и неравнодушные жители города.

Мероприятие стало беспрецедентным по масштабу. В этот день участие в акции приняли 95 человек, из которых 60 были допущены к донации после обязательного медицинского осмотра.

– Мы являемся одним из основных потребителей донорской крови и её компонентов. Для наших пациентов каждая донация — это реальный шанс на жизнь, — отметил директор центра Ермагамбет Куатбаев.

В ходе Дня донора было заготовлено 27 тысяч миллилитров (27 литров) донорской крови и её компонентов.

Медики отметили, что этот объём позволит обеспечить пациентов центра жизненно необходимыми трансфузиями и оказать помощь десяткам людей, находящихся в тяжёлом состоянии. Центр ежедневно оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с инфарктами, тяжёлыми сердечно-сосудистыми заболеваниями и послеоперационными осложнениями, что обуславливает постоянную потребность в донорской крови и регулярном пополнении её запасов