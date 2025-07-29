В Казахстане День энергетика, который ежегодно отмечается 22 декабря, может получить статус выходного дня. Об этом сообщил заместитель вице-министр труда и социальной защиты населения Аскар Биахметов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"На сегодняшний день у нас в работе вопрос по дню энергетики. Здесь вопрос касается утверждения приказа. На сегодняшний день проект приказа находится на согласовании в Министерстве юстиции. И в ближайшее время, если будет согласовано, то мы утвердим эту дату 22 декабря как День энергетики", – сообщил Биахметов.

Как пояснил представитель Департамента труда Шалкар Оразбеков, в настоящее время утверждение профессиональных праздников происходит не на уровне правительства, как ранее, а приказом профильного министра. При этом подобные инициативы тщательно прорабатываются совместно с другими государственными органами.

Также от депутатов поступило предложение сделать выходным днём 1 июня. Окончательная позиция Минтруда – изучить международный опыт, в последующем подойти к этому вопросу более детально, совместно с заинтересованным государственным органом.