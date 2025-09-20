21 сентября Парк Первого Президента превратится в грандиозный open-air фестиваль с 10:00 до 21:00. В честь Дня города здесь пройдёт яркий Alma Fest 2025 - праздник урожая, культуры и вдохновения, передаёт BAQ.KZ.

"100 тонн яблок от знаменитого алматинского апорта до редких коллекционных сортов - настоящая яблочная палитра вкусов. Это не просто фестиваль, это - признание в любви к Алматы, яблочной столице Казахстана", - говорится в сообщении акимата.

Для гостей выступят "Дос-Мукасан", Карина Абдуллина, Astra, Royals Band и главный хедлайнер – TURAR.

"Музыка, эмоции и настоящий драйв - всё, что нужно для осеннего вечера", - обещают организаторы.

Для семей будут работать этно-зона, ярмарка ручной работы, крафтовые угощения, мороженое, кино под открытым небом, детские аттракционы, мастер-классы, цирк, VR-пространство, спорт и эко-зона.