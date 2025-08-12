День Каспийского моря отмечают в Казахстане
12 августа в Казахстане, как и в других странах Прикаспийского региона, прошли мероприятия, приуроченные ко Дню Каспийского моря - дате, посвящённой охране уникальной экосистемы крупнейшего замкнутого водоёма планеты, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов РК.
Памятная дата установлена в честь подписания Тегеранской рамочной конвенции по защите Каспийского моря от загрязнения, вступившей в силу в 2006 году. Документ был заключён 12 августа в столице Ирана и стал основой для международного сотрудничества по сохранению морской среды.
В Каспий впадает около 130 рек, среди которых главные - Волга, Жайык (Урал), Терек, Кура, Сулак, Самур, а также ряд малых рек иранского побережья. С территории Казахстана основной приток обеспечивается рекой Жайык.
Мониторинг состояния моря в стране ведёт РГП "Казгидромет": уровень воды отслеживается на 10 морских гидрометеостанциях и постах, а качество - на 50 прибрежных точках, включая 22 на Северном и 28 на Среднем Каспии.
"Казахстан активно участвует в реализации Тегеранской конвенции по защите морской среды Каспия, развивает научные исследования и сотрудничество со странами-соседями для сохранения устойчивого будущего моря", - говорится в сообщении ведомства.
