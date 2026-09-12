День казахского кино отмечают в Казахстане

12 сентября в Казахстане отмечается День казахского кино. К этой дате отрасль подходит с новыми премьерами, международными достижениями, расширением зрительской аудитории и развитием отечественного кинопроизводства.

В первом полугодии 2026 года в широкий прокат вышли шесть фильмов, созданных при государственной поддержке: «Гипноз», «Билет из рая», «Әбіл», «Осенний бриз», «Құт» и «Пряники для ее отца, моего прадеда, ее деда». Последний стал первым документальным фильмом, созданным при государственной поддержке и вышедшим в коммерческий кинотеатральный прокат в Казахстане.

В сентябре этот ряд продолжили новые премьеры – «38. Соңғы нүкте» и «Бүркітші». Фильм «38. Соңғы нүкте» посвящен работе лесников и людям, выполняющим профессиональный долг в сложных условиях. «Бүркітші» – первый казахстанский фильм в жанре dark-триллера, отобранный по приоритетной теме «Закон и порядок».

Результативность государственной поддержки показывает и прокат предыдущего года. Фильм «Qaitadan», снятый по заказу Министерства культуры и информации Республики Казахстан при поддержке Государственного центра поддержки национального кино, в 2025 году собрал более 1 млрд тенге и в пять раз окупил вложенные государственные средства.

Казахстанские фильмы представлены и на крупных зарубежных площадках. Анимационный фильм «Алтын адам» вошел в конкурсную программу Hiroshima Animation Season в Японии. Проект «Қазақанимации» «KÖLEÑKE» получил специальную награду жюри The DarkCat Award на фестивале в США. Картина «Mūğalım» представит Казахстан в конкурсной программе New Directors 74-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

Наряду с выпуском новых картин на «Казахфильме» ведется работа по сохранению национального кинонаследия. В первом полугодии оцифровано пять картин, отреставрированы фильмы «Алпамыс идет в школу» и «Тревожное утро».

Продолжается и развитие отечественной анимации. «Казаханимация» начала производство десяти пилотных проектов. Новые работы представляются на профессиональных кинорынках, в том числе Marché du Film в Каннах и Annecy International Animation Film Festival в Анси, а показы казахстанской анимации проходят в регионах страны.

Ко Дню казахского кино на Аллее славы «Қазақфильма» откроются восемь именных звезд режиссеров, операторов, художников, актеров и киноведа. Также будет отмечено 100-летие режиссера Абдуллы Карсакбаева, юбилей которого включен в международный календарь памятных дат и юбилеев ЮНЕСКО на 2026-2027 годы.