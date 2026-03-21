День Конституции в Казахстане будут праздновать 15 марта
Новая Конституция принята, прежде всего, во благо подрастающего поколения, заявил Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с общественностью Туркестанской области, передает BAQ.KZ.
«Как известно, в начале этой недели я скрепил своей подписью Конституцию и подписал Указ о мерах по реализации ее положений. С 1 июля Новая Конституция официально вступает в силу.
Отныне мы будем ежегодно всенародно праздновать День Конституции в качестве государственного праздника 15 марта, в день проведения референдума.
Общенациональное голосование ярко высветило активность, новаторство и зрелость нашей молодежи. Представители нового поколения сделали свой выбор, будучи ответственными, прогрессивными и творческими гражданами своей страны.
Новая Конституция принята, прежде всего, во благо подрастающего поколения, можно сказать, что этот документ ориентирован на молодежь. Основной закон станет верным путеводителем для молодых людей. Созидательная сила Новой Конституции раскроется благодаря участию в ее реализации молодежи», - сказал Президент.
Самое читаемое
- В Минпросвещения прокомментировали переход школ на шестидневку
- Человек погиб после падения с моста на Аль-Фараби в Алматы
- Бозумбаев ответил на слухи о назначении акимом Алатау
- Административная амнистия в Казахстане: кому спишут долги и вернут права?
- 30 населённых пунктов под угрозой: Казахстан входит в опасный паводковый сезон