В преддверии Дня космонавтики в Актобе провели мероприятие, который напрямую свяжет школьную парту с будущей профессией. Средняя школа №83, областной планетарий и Военный институт Сил воздушной обороны закрепили сотрудничество меморандумом с четкой практической направленностью, передает BAQ.KZ.

Документ нацелен не только на интерес к науке, но и на раннюю профессиональную ориентацию. Школьники получат доступ к дополнительным занятиям по астрономии, физике и географии, а также смогут работать над научными проектами при методической поддержке специалистов.

Теоретические лекции, которые будут проходить на базе Военного института Сил воздушной обороны, сразу же будут подкрепляться практикой. В рамках сотрудничества стороны договорились о проведении научных конференций, олимпиад и тематических встреч. Отдельный акцент сделан на поддержке учащихся из социально уязвимых категорий.

Символичным элементом проекта стало открытие «Уголка космонавтики» – пространства, где история казахстанской космонавтики становится частью образовательной среды. В мероприятии приняли участие учащиеся, воспитанники класса «Жас сақшы» и школы юных летчиков.

Заместитель начальника института полковник Максат Уайс подчеркнул прикладной характер инициативы.

«Наша задача донести до детей знания в доступной для них форме, заинтересовать нашей профессией, влюбить в небо. Обучение школьников на базе института, в реальной военной среде, помогает им осознанно подойти к выбору профессии и продолжить наше дело, став военными летчиками», - сказал он.

Важной частью системы подготовки остается школа юных летчиков, действующая при институте. В этом году ей исполняется 57 лет. За это время военно-патриотический клуб стал стартовой площадкой для тех, кто выбирает небо своей профессией. Сегодня воспитанники изучают аэродинамику, навигацию, метеорологию и военные дисциплины, получая базу для дальнейшей службы и обучения.

Среди выпускников школы юных летчиков 40% ребят продолжают обучение в Военном институте Сил воздушной обороны, исполняя детскую мечту и покоряя небо.

Фактически в Актобе формируется непрерывная образовательная цепочка: от школьного интереса к осознанному выбору профессии. И для одних это – уверенность в будущем детей, для других – первый шаг к небу.