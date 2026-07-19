День металлурга: как Казахстан превращает природные ресурсы в индустриальное будущее

Каждое третье воскресенье июля в Казахстане отмечают День металлурга — профессиональный праздник людей, чей труд остается основой промышленного потенциала страны. Более двухсот тысяч специалистов ежедневно работают на шахтах, рудниках, металлургических комбинатах и обогатительных фабриках, обеспечивая производство металлов, востребованных как внутри страны, так и на мировых рынках. Подробнее читайте в обзорном материале BAQ.KZ.

За последние пять лет отрасль пережила масштабную трансформацию. На смену традиционной модели добычи и экспорта сырья постепенно приходит современная промышленная политика, ориентированная на глубокую переработку, цифровизацию производств, развитие критически важных металлов и расширение международного сотрудничества. Металлургия остается одной из ключевых отраслей экономики Казахстана, формируя значительную часть промышленного производства, экспорта и инвестиционной активности.

Металлургия — фундамент промышленности Казахстана

Казахстан входит в число крупнейших производителей цветных и черных металлов в мире. Страна обладает значительными запасами железной руды, меди, хрома, цинка, свинца, алюминия, титана, урана и редких металлов.

Сегодня горно-металлургический комплекс обеспечивает около 8% валового внутреннего продукта страны и более 13% промышленного производства. По данным правительства, объем продукции отрасли в 2024 году превысил 14 трлн тенге, что стало одним из лучших результатов за последние годы.

Особое значение металлургия имеет для экспортной экономики. Металлы и металлическая продукция входят в число крупнейших статей казахстанского экспорта наряду с нефтью и ураном. Основными рынками сбыта остаются Китай, Европейский союз, Турция, страны Центральной Азии и Ближнего Востока.

Развитие отрасли стало одним из приоритетов государственной промышленной политики. Сегодня акцент делается не только на увеличении добычи сырья, но и на создании производств с высокой добавленной стоимостью.

Пять лет масштабных инвестиций

Последние годы стали периодом крупнейших вложений в модернизацию предприятий.

По данным Министерства промышленности и строительства, ежегодно в горно-металлургический комплекс инвестируются сотни миллиардов тенге. Только в 2024 году объем инвестиций превысил 1,7 трлн тенге, что почти вдвое выше показателей начала десятилетия.

Средства направляются сразу по нескольким направлениям:

модернизация металлургических комбинатов;

строительство новых обогатительных фабрик;

внедрение автоматизированных производственных систем;

обновление карьерной техники;

цифровизация предприятий;

экологическая модернизация производств.

Практически все крупные игроки рынка реализуют долгосрочные инвестиционные программы.

ERG продолжает развитие Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного производственного объединения и Актюбинского завода ферросплавов.

KAZ Minerals расширяет мощности Бозшаколя и Актогая.

«Казцинк» инвестирует в модернизацию предприятий Восточного Казахстана.

После смены собственника масштабное обновление проходит металлургический комбинат Qarmet в Темиртау.

Одновременно продолжается реализация новых проектов по освоению месторождений меди, золота, олова и редкоземельных металлов.

От сырья — к продукции высокой переработки

Еще несколько лет назад Казахстан в основном экспортировал концентраты и полуфабрикаты.

Сегодня государственная политика направлена на увеличение глубины переработки сырья.

Развиваются производства:

катодной меди;

алюминия;

ферросплавов;

стального проката;

рельсов;

трубной продукции;

титановых изделий;

специальных сплавов.

Особое внимание уделяется продукции для машиностроения, строительства, энергетики и транспортной отрасли.

Развитие переработки позволяет создавать дополнительную стоимость внутри страны, увеличивать экспортную выручку и снижать зависимость экономики от мировых цен на сырье.

Казахстан становится мировым поставщиком критически важных металлов

За последние три года в мире резко вырос спрос на так называемые критические минералы.

Это связано с развитием электромобилей, аккумуляторной промышленности, производства микрочипов, солнечной энергетики и оборонной промышленности.

Казахстан обладает значительными запасами:

лития;

бериллия;

вольфрама;

молибдена;

тантала;

ниобия;

титана;

редкоземельных элементов.

Именно поэтому страна сегодня становится одним из стратегических партнеров Европейского союза, Южной Кореи, Японии, Великобритании и США по развитию цепочек поставок критически важных материалов.

За последние годы подписаны десятки меморандумов о сотрудничестве в сфере разведки месторождений, переработки сырья и создания новых производств.

Особое внимание уделяется не только добыче, но и выпуску готовой продукции.

Более 220 тысяч человек работают в отрасли

Металлургия остается одним из крупнейших работодателей страны.

По официальным данным, сегодня в горно-металлургическом комплексе занято около 224 тысяч человек.

Крупнейшими работодателями являются:

Qarmet;

ERG;

KAZ Minerals;

Казцинк;

Aluminium of Kazakhstan;

Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение;

ТНК «Казхром»;

KSP Steel;

Solidcore Resources.

При этом вокруг крупных предприятий сформированы тысячи рабочих мест в транспортной сфере, машиностроении, строительстве, энергетике и сервисных компаниях.

Фактически развитие каждого крупного металлургического предприятия оказывает влияние на экономику целого региона.

Зарплаты металлургов продолжают расти

Одним из заметных изменений последних лет стало увеличение оплаты труда.

Средняя заработная плата работников горнодобывающей и металлургической промышленности остается одной из самых высоких в стране и значительно превышает среднереспубликанский уровень.

На крупных предприятиях реализуются программы социальной поддержки сотрудников, предусматривающие:

корпоративное медицинское страхование;

обеспечение жильем;

обучение и повышение квалификации;

льготные программы отдыха;

дополнительные выплаты;

поддержку молодых специалистов.

Компании активно инвестируют в безопасность труда, обновляют оборудование и внедряют современные технологии промышленной безопасности.

Одновременно отрасль испытывает высокий спрос на инженеров, металлургов, геологов, механиков, специалистов по автоматизации и IT, что стимулирует развитие профильного образования и сотрудничество предприятий с техническими вузами.

Новые заводы, международное сотрудничество и курс на «зеленую» металлургию

За последние пять лет казахстанская металлургия не только сохранила статус одной из ключевых отраслей экономики, но и начала переход к новой модели развития. Если раньше основное внимание уделялось добыче полезных ископаемых, то сегодня акцент смещается на глубокую переработку сырья, выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, внедрение цифровых технологий и расширение международной кооперации.

По оценке правительства, горно-металлургический комплекс остается одним из главных драйверов промышленного роста страны. В 2024 году производительность труда в отрасли увеличилась на 9,4% и достигла 102 тыс. долларов на одного работника, что является одним из самых высоких показателей в промышленности.

Крупнейшие проекты последних лет

Одним из наиболее заметных событий для отрасли стала масштабная модернизация металлургического комбината Qarmet в Темиртау.

После смены собственника предприятие приступило к восстановлению производственных мощностей, капитальному ремонту оборудования и повышению уровня промышленной безопасности. Компания реализует долгосрочную инвестиционную программу, предусматривающую обновление доменных и конвертерных цехов, развитие угольного департамента и цифровизацию производственных процессов.

Параллельно продолжают наращивать производство крупнейшие горнодобывающие компании страны.

KAZ Minerals завершает расширение мощностей Актогайского горно-обогатительного комбината, который остается одним из крупнейших производителей меди в Центральной Азии. Компания продолжает инвестировать в повышение эффективности производства, внедрение современных технологий обогащения руды и автоматизацию процессов.

Eurasian Resources Group (ERG) реализует проекты по развитию Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного производственного объединения, Актюбинского завода ферросплавов, Казахстанского электролизного завода и других предприятий.

Серьезное внимание уделяется развитию цветной металлургии. «Казцинк» продолжает модернизацию производственных площадок в Восточно-Казахстанской области, внедряя технологии снижения выбросов и повышения эффективности переработки сырья.

Одним из новых центров роста становится Северо-Казахстанская область. Здесь компании Solidcore Resources и Tin One Mining ведут подготовку к строительству горно-обогатительного комбината на месторождении Сырымбет — одном из крупнейших месторождений олова в Центральной Азии. После запуска предприятие создаст более тысячи новых рабочих мест и позволит Казахстану значительно увеличить производство олова.

Курс на глубокую переработку

Еще несколько лет назад значительная часть казахстанского сырья экспортировалась в виде концентратов.

Сегодня государственная промышленная политика ориентирована на производство продукции более высоких переделов.

Развитие получают предприятия, выпускающие:

катодную медь;

алюминиевые изделия;

оцинкованный прокат;

рельсы;

трубы большого диаметра;

кабельную продукцию;

аккумуляторы;

строительные металлоконструкции;

изделия для машиностроения.

Как отмечают в Министерстве промышленности и строительства, обеспечение отечественных производителей базовыми металлами уже способствует росту выпуска катанки, кабельной продукции, оконных профилей, мебельной фурнитуры и других товаров. Одновременно реализуются планы по увеличению переработки меди, алюминия, свинца и цинка.

Международное сотрудничество выходит на новый уровень

Одним из главных трендов последних лет стало усиление сотрудничества Казахстана с крупнейшими мировыми экономиками.

Особое внимание уделяется развитию цепочек поставок критически важных полезных ископаемых.

После пандемии и геополитических изменений многие государства начали искать надежных поставщиков стратегического сырья. Казахстан оказался в числе стран, обладающих значительными запасами меди, титана, хрома, бериллия, вольфрама, молибдена, лития и редкоземельных металлов.

Сегодня республика активно сотрудничает с:

Европейским союзом;

Китаем;

Южной Кореей;

Японией;

Великобританией;

США;

государствами Центральной Азии.

Особое значение имеет партнерство с Европейским союзом в рамках развития цепочек поставок критических минералов. Казахстан рассматривается как один из ключевых поставщиков сырья для производства аккумуляторов, электромобилей, ветрогенераторов и высокотехнологичного оборудования.

Китай, в свою очередь, остается крупнейшим потребителем казахстанской металлургической продукции. Через новые железнодорожные маршруты и пограничные переходы растут поставки меди, ферросплавов, железной руды и цветных металлов.

Цифровая металлургия

Современный металлургический завод уже сложно представить без цифровых технологий.

За последние годы предприятия активно внедряют:

искусственный интеллект;

системы промышленной аналитики;

цифровые двойники оборудования;

автоматизированные диспетчерские центры;

беспилотную карьерную технику;

дистанционный мониторинг производственных процессов.

Использование цифровых решений позволяет сокращать производственные издержки, повышать безопасность труда и уменьшать количество внеплановых остановок оборудования.

Практически все крупные предприятия страны реализуют программы цифровой трансформации.

«Зеленая» металлургия становится новой нормой

Еще одним направлением развития отрасли становится экологическая модернизация. Мировые рынки постепенно переходят к требованиям по сокращению углеродного следа продукции.

В ответ казахстанские компании инвестируют в:

модернизацию очистных сооружений;

системы газоочистки;

снижение выбросов;

энергосберегающие технологии;

повторное использование воды;

переработку промышленных отходов.

Все чаще новые инвестиционные проекты реализуются с учетом международных ESG-стандартов, что открывает доступ к зарубежному финансированию и повышает конкурентоспособность продукции.

Перспективы до 2030 года

Правительство Казахстана рассматривает металлургию как один из локомотивов новой индустриализации.

В ближайшие годы ожидается:

запуск новых горно-обогатительных комбинатов;

увеличение переработки меди и алюминия;

развитие производства критически важных металлов;

расширение экспорта продукции высокой переработки;

внедрение технологий Индустрии 4.0;

строительство новых металлургических производств.

По оценкам экспертов, мировой спрос на медь, литий, никель, редкоземельные элементы и другие стратегические металлы продолжит расти благодаря развитию «зеленой» энергетики, цифровых технологий и электромобилей.

Это открывает перед Казахстаном новые возможности стать одним из ведущих игроков на мировом рынке не только сырья, но и современной металлургической продукции.

День металлурга — праздник людей, создающих индустриальную мощь страны

За пять лет казахстанская металлургия прошла путь от масштабной модернизации предприятий до формирования новой промышленной стратегии. Сегодня отрасль объединяет более двухсот тысяч специалистов, обеспечивает около 8% ВВП страны, привлекает триллионные инвестиции и становится важным участником глобальных цепочек поставок критически важных металлов.

В День металлурга слова благодарности звучат в адрес шахтеров, горняков, сталеваров, литейщиков, инженеров, геологов, технологов и всех работников отрасли. Именно их ежедневный труд позволяет Казахстану укреплять позиции на мировом рынке, развивать промышленность и создавать фундамент для экономического роста будущих поколений.