День открытых дверей в армии: родители смогут увидеть, как служат их сыновья
31 января во всех воинских частях Вооружённых сил Казахстана, где проходят службу военнослужащие срочной службы, пройдёт День открытых дверей для родных и близких, передает BAQ.KZ.
Мероприятие позволит родителям лично ознакомиться с условиями службы своих сыновей, задать вопросы командованию и увидеть повседневную жизнь воинских коллективов.
Программа Дня открытых дверей включает:
- показ образцов вооружения и военной техники;
- демонстрацию бытовых условий, казарм и столовых;
- показательные выступления военнослужащих срочной службы;
- ответы командования на вопросы родителей о службе и обучении солдат.
По итогам мероприятия лучшие военнослужащие срочной службы будут поощрены досрочным увольнением за добросовестное исполнение обязанностей и образцовую воинскую дисциплину.
Как отмечают в Минобороны, дни открытых дверей в воинских частях Казахстана для родителей и допризывной молодёжи проводятся на постоянной основе. Цель мероприятий — повышение открытости армии, укрепление доверия между военнослужащими и обществом, а также информирование родственников о реальных условиях службы.
Для удобства родителей командиры подразделений создают чаты в мессенджере WhatsApp и обеспечивают возможность видеозвонков через сервис "Отбасымен бейне қоңырау". В каждой части также открыт доступ представителям Республиканского общественного объединения "Комитет солдатских матерей "Сердца матерей", которые проверяют условия службы, информируют командование и семьи о ситуации в войсковых коллективах.
Время проведения Дня открытых дверей устанавливается индивидуально в каждой воинской части.
