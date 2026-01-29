31 января во всех воинских частях Вооружённых сил Казахстана, где проходят службу военнослужащие срочной службы, пройдёт День открытых дверей для родных и близких, передает BAQ.KZ.

Мероприятие позволит родителям лично ознакомиться с условиями службы своих сыновей, задать вопросы командованию и увидеть повседневную жизнь воинских коллективов.

Программа Дня открытых дверей включает:

показ образцов вооружения и военной техники;

демонстрацию бытовых условий, казарм и столовых;

показательные выступления военнослужащих срочной службы;

ответы командования на вопросы родителей о службе и обучении солдат.

По итогам мероприятия лучшие военнослужащие срочной службы будут поощрены досрочным увольнением за добросовестное исполнение обязанностей и образцовую воинскую дисциплину.

Как отмечают в Минобороны, дни открытых дверей в воинских частях Казахстана для родителей и допризывной молодёжи проводятся на постоянной основе. Цель мероприятий — повышение открытости армии, укрепление доверия между военнослужащими и обществом, а также информирование родственников о реальных условиях службы.

Для удобства родителей командиры подразделений создают чаты в мессенджере WhatsApp и обеспечивают возможность видеозвонков через сервис "Отбасымен бейне қоңырау". В каждой части также открыт доступ представителям Республиканского общественного объединения "Комитет солдатских матерей "Сердца матерей", которые проверяют условия службы, информируют командование и семьи о ситуации в войсковых коллективах.

Время проведения Дня открытых дверей устанавливается индивидуально в каждой воинской части.