День пожилого человека: какую выплату получат пенсионеры в Астане
24 Сентября 2026, 17:10
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24 Сентября 2026, 17:1024 Сентября 2026, 17:10
128Фото: Коллаж BAQ.kz
Более 110 тысяч пенсионеров столицы получат единовременную социальную помощь в преддверии Дня пожилого человека, который отмечается в Казахстане 1 октября.
Размер выплаты составит 2,5 МРП – 10 812 тенге.
Как сообщили в столичном акимате, помощь будет предоставлена пенсионерам по возрасту согласно списку, сформированному на основании данных государственной корпорации «Правительство для граждан».
«По Астане будет охвачено свыше 110 тысяч пенсионеров по возрасту», – сообщили в акимате.
Напомним, в прошлом году ко Дню пожилых людей пенсионерам столицы также выплачивали единовременную помощь в размере 2,5 МРП.
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