День пожилого человека: какую выплату получат пенсионеры в Астане

Более 110 тысяч пенсионеров столицы получат единовременную социальную помощь в преддверии Дня пожилого человека, который отмечается в Казахстане 1 октября.

Размер выплаты составит 2,5 МРП – 10 812 тенге.

Как сообщили в столичном акимате, помощь будет предоставлена пенсионерам по возрасту согласно списку, сформированному на основании данных государственной корпорации «Правительство для граждан».

«По Астане будет охвачено свыше 110 тысяч пенсионеров по возрасту», – сообщили в акимате.

Напомним, в прошлом году ко Дню пожилых людей пенсионерам столицы также выплачивали единовременную помощь в размере 2,5 МРП.