Ежегодно в третье воскресенье ноября в Казахстане отмечается День работников сельского хозяйства — профессиональный праздник всех, кто трудится на земле, обеспечивает страну продовольствием, развивает аграрные технологии и укрепляет продовольственную безопасность. Это день механизаторов, фермеров, агрономов, ветеринаров, переработчиков, ученых-аграриев и всех, чьи усилия лежат в основе стабильности страны. Подробнее о потенциале агросектора страны в материале BAQ.KZ.

Почему этот праздник важен

Сельское хозяйство — один из стратегических секторов экономики Казахстана. По данным Бюро национальной статистики, аграрная отрасль дает около 5% ВВП страны, а более 40% территории используется как сельхозугодья — от пастбищ до пашни. Для многих регионов агросектор является не просто отраслью, а образом жизни и основным источником занятости. Согласно официальному источнику на сайте премьер-министра, вклад сельского хозяйства, торговли, строительства и транспорта вместе составил более 70% роста ВВП за 11 месяцев 2024 года.

Продолжая традиции кочевой и земледельческой культуры, современное сельское хозяйство становится драйвером инноваций: внедряются системы точного земледелия, дроны, цифровые сервисы для фермеров и современные методы переработки сырья.

Главные достижения отрасли

За последние годы казахстанский агропром продемонстрировал устойчивый рост в нескольких направлениях:

1. Повышение урожайности

Развитие семеноводства, расширение орошения и цифровизация процессов позволили увеличить урожайность по ключевым культурам — пшенице, ячменю, овощам.

В 2025 году фермеры собрали 27,1 млн тонн зерна с 16 млн гектаров.

• При этом средняя урожайность составила 17 центнеров на гектар.

• Пшеница: 20,3 млн тонн с посевных площадей в 12,2 млн гектаров, несмотря на сокращение площадей под пшеницу.

• Производство масличных (масло-семена) рекордное: около 4,3 млн тонн.

• Овощи: 3,8 млн тонн, картофель — 2,9 млн тонн, дыни — 2,6 млн тонн.

• Производство хлопка выросло на 42%, до 428 000 тонн, чему способствовало использование капельного орошения.

• Экспорт зерна: в предыдущем сезоне экспорт зерна составил 13,4 млн тонн, что на 47% выше, чем в 2024 году.

Таким образом, 2025 год стал "рекордным" по урожайности и диверсификации: кроме зерна, сильно выросли масличные культуры, овощи, и хлопок. Это подтверждает стратегию отчасти отказаться от однотипных культур (например, только пшеницы) и развивать более доходные и разнообразные направления.

Производство и производительность

• По предварительным данным Министерства национальной экономики Казахстана, за первые четыре месяца 2025 года объём производства сельского хозяйства вырос на 3,9%.

• К концу 2024 года валовой объём сельскохозяйственного производства достиг 8,3 трлн тенге, что свидетельствует о сильном росте.

• В июле 2025 года Министерство сельского хозяйства сообщило, что в животноводстве наблюдается рост: производство увеличилось, мясо составило 608,8 тыс. тонн, молоко — 2,25 млн тонн.

2. Экспортный потенциал

Казахстан укрепляет позиции на мировом рынке зерна и мукомольной продукции, экспортирует мясо, мед, масло, крупы, а также фрукты и овощи в страны Средней Азии, Китай, Ближний Восток.

3. Развитие фермерства

Малые и средние фермерские хозяйства играют ключевую роль в обеспечении продовольствия. Государственные программы субсидирования позволили обновлять технику, увеличивать поголовье скота, развивать тепличный бизнес.

"С начала года инвестиции в основной капитал АПК увеличились более чем на 20%, достигнув 790 млрд тенге. Производительность труда за три года выросла на 37,3%. Казахстан занимает 32-е место в глобальном рейтинге продовольственной безопасности (Global Food Security Index). Это хороший показатель, однако он не означает, что можно сидеть сложа руки и почивать на лаврах. Скажем откровенно, мы все еще не в полной мере используем огромный потенциал сельского хозяйства. Казахстан занимает 6-е место в мире по площади пастбищных земель и 8-е место – по площади посевных угодий. Иными словами, у нас есть все необходимые ресурсы, нужно лишь использовать их эффективно", - сказал глава государства Касым-Жомарт Токаев на втором форуме работников сельского хозяйства.

4. Внедрение технологий

Дроны, GPS-навигация, программируемое орошение, автоматизация кормления и мониторинга животных — всё это уже реальность казахстанского сельского хозяйства. Иригационные технологии: до конца 2024 года водосберегающие технологии были введены на 158 тыс гектаров, в 2025 году — ещё на 109,8 тыс га, в целом — 580 тыс га земли под контролем таких технологий.

С какими вызовами сталкивается агросектор

Несмотря на достижения, отрасль сталкивается и с системными трудностями, требующими внимания:

• Засушливость и изменение климата. Нестабильные осадки напрямую влияют на урожайность, особенно в северных областях.

• Износ техники. Средний возраст сельхозмашин в ряде хозяйств превышает 15–20 лет, что снижает эффективность.

• Неравномерное развитие регионов. Некоторые области имеют развитую инфраструктуру, другие — всё ещё испытывают нехватку перерабатывающих предприятий и логистики.

• Кадровый дефицит. Молодёжь редко выбирает сельское хозяйство как профессию, что создаёт разрыв поколений.

Люди — главный ресурс

День работников сельского хозяйства напоминает: устойчивость продовольственной системы зависит прежде всего от людей — тех, кто каждый день выходит в поле, ухаживает за животными, работает на перерабатывающих заводах, внедряет инновации и формирует будущий аграрный потенциал страны.

"Как президент я придаю особое значение динамичному развитию этой отрасли. Недаром в народе говорят: "Егін ексе – ел тоқ" ("Богатый урожай – залог благополучия"). В прошлом году мы собрали хороший урожай и достигли рекордных показателей за последнее десятилетие. В этом году успешно завершились осенние полевые работы. Нашими аграриями собрано 27 млн тонн зерна. Все регионы внесли весомый вклад в пополнение закромов страны. Самого высокого показателя добилась Акмолинская область (7,5 млн тонн). Как вы знаете, в сентябре я лично посетил регион, чтобы ознакомиться с ходом уборочной кампании", - отметил Касым-Жомарт Токаев в своём выступлении.



Именно благодаря труду сельчан Казахстан обеспечивает внутренний рынок качественными продуктами и укрепляет экспортный потенциал.

Так, сельское хозяйство Казахстана в 2024–2025 годах показывает очень сильный рост: рекордные урожаи, значительные государственные инвестиции и расширение экспорта. При этом сохраняются серьёзные вызовы — климат, неравномерное развитие регионов и зависимость от сырьевого экспорта. Но стратегия государства, судя по данным, направлена на долгосрочную трансформацию агросектора: от простой массовой агрокультуры — к более технологичной, диверсифицированной и устойчивой отрасли.

День работников сельского хозяйства — это не только профессиональный праздник, но и возможность ещё раз подчеркнуть важность аграриев для экономики и безопасности Казахстана. Отрасли предстоит решать много задач, но её фундамент — это трудолюбие, опыт и преданность делу тех, кто работает на земле.