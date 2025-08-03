День работников транспорта празднуют в Казахстане
Транспорт играет ключевую роль в экономике страны.
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В первое воскресенье августа в Казахстане отмечается День работников транспорта. Этот профессиональный праздник объединяет специалистов всех транспортных отраслей – от железнодорожников и автодорожников до авиа- и водного транспорта, передает BAQ.KZ.
Транспорт играет ключевую роль в экономике страны, обеспечивая связь между регионами и поддерживая международные торговые связи. В этот день чествуют труд и вклад тысяч работников, чья деятельность обеспечивает бесперебойное движение пассажиров и грузов.
В этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия, награждение лучших работников, концерты и встречи трудовых коллективов. День работников транспорта — это возможность выразить благодарность всем, кто ежедневно трудится на благо страны, обеспечивая движение вперёд.
Поздравляем всех работников транспортной сферы с профессиональным праздником!
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