В первое воскресенье августа в Казахстане отмечается День работников транспорта. Этот профессиональный праздник объединяет специалистов всех транспортных отраслей – от железнодорожников и автодорожников до авиа- и водного транспорта, передает BAQ.KZ.

Транспорт играет ключевую роль в экономике страны, обеспечивая связь между регионами и поддерживая международные торговые связи. В этот день чествуют труд и вклад тысяч работников, чья деятельность обеспечивает бесперебойное движение пассажиров и грузов.

В этот день по всей стране проходят торжественные мероприятия, награждение лучших работников, концерты и встречи трудовых коллективов. День работников транспорта — это возможность выразить благодарность всем, кто ежедневно трудится на благо страны, обеспечивая движение вперёд.

Поздравляем всех работников транспортной сферы с профессиональным праздником!