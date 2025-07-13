День сотрудников органов национальной безопасности отмечают в Казахстане
Главная задача органов - участие в обеспечении безопасности личности, общества и государства.
Сегодня, 10:33
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Сегодня, 10:33Сегодня, 10:33
84Фото: КНБ РК
13 июля в Казахстане свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов национальной безопасности Республики, которые являются составной частью системы обеспечения безопасности и суверенитета государства, передает BAQ.KZ.
13 июля в 1992 году Указом Президента Казахстана был образован Комитет национальной безопасности (КНБ) Республики Казахстан. С этого дня начинается отсчет истории казахстанского КНБ, и ежегодно эта дата отмечается как профессиональный праздник.
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