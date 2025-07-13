13 июля в Казахстане свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов национальной безопасности Республики, которые являются составной частью системы обеспечения безопасности и суверенитета государства, передает BAQ.KZ.

13 июля в 1992 году Указом Президента Казахстана был образован Комитет национальной безопасности (КНБ) Республики Казахстан. С этого дня начинается отсчет истории казахстанского КНБ, и ежегодно эта дата отмечается как профессиональный праздник.