День спорта: куда пойти в Астане и Алматы
В этот день спортивные площадки обеих столиц страны наполнятся атмосферой соперничества, командного духа и ярких побед, а каждый желающий сможет найти своё место среди зрителей или участников, передает BAQ.KZ.
В Астане празднование Дня спорта началось 16 августа, но и сегодня можно посетить чемпионат города по шашкам "100" среди мужчин, женщин, юниоров и подростков, который пройдёт в школе-лицее № 89 по проспекту Сауран, 11. В эти же дни на футбольном поле по адресу проспект Туран состоится открытый городской турнир по футболу среди спортсменов с нарушением слуха. Праздничная программа продолжится 25 августа турниром по шахматам среди пенсионеров, который примет "Центр долголетия" на улице Байтурсынова, 63.
В Алматы основные события развернутся 17 августа. На Центральном стадионе пройдёт городской командный турнир по тхэквондо. Состоятся чемпионат города по дзюдо среди младших подростков, а также показательные выступления спортсменов по каратэ в стилях будокай, шинкиокушинкай, годзю-рю и кекушинкай. Любители национальных видов спорта смогут посетить открытое первенство по қазақ күресі среди юношей 2012–2013 годов рождения, чемпионат Алматы по асық ату среди детей 2011–2015 годов рождения и турнир по тогызкумалак для ветеранов и горожан. Начало программы в 10:00 часов, вход свободный.
