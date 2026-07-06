Казахстан празднует День столицы: история, рост и новые горизонты Астаны

6 июля Казахстан отмечает один из главных государственных праздников страны — День столицы. Этот день символизирует не только перенос главного города республики в центр Евразии, но и масштабные преобразования, которые за несколько десятилетий превратили небольшой областной центр в современный мегаполис международного уровня. Подробнее читайте в обзорном материале BAQ.KZ.

История праздника

Официально День столицы отмечается в Казахстане 6 июля. Государственным праздником эта дата стала в 2008 году после внесения соответствующих изменений в Закон «О праздниках Республики Казахстан».

История самого праздника берет начало гораздо раньше. Еще в 1998 году, после получения Акмолой статуса столицы, день города отмечался 10 июня. Однако в 2006 году празднование перенесли на 6 июля — именно в этот день в 1994 году Верховный Совет Казахстана принял историческое решение о переносе столицы из Алматы в Акмолу.

Таким образом, в нынешнем формате День столицы отмечается уже восемнадцатый год, а сама Астана носит статус главного города страны почти три десятилетия.

Перенос столицы стал одним из ключевых решений первых лет независимости. Перед новым городом стояли масштабные задачи: создание современного административного центра, развитие транспортной инфраструктуры, формирование новых экономических возможностей и укрепление единства страны.

Спустя годы можно констатировать, что эти цели во многом были достигнуты.

От небольшого города к мегаполису

Еще в середине 1990-х годов население тогдашней Акмолы составляло около 270 тысяч человек. Сегодня столица уверенно входит в число крупнейших городов страны.

По данным на осень 2025 года, численность населения Астаны превысила 1,6 миллиона человек. Таким образом, за три десятилетия количество жителей увеличилось почти в шесть раз.

Ежегодный прирост населения остается одним из самых высоких в Казахстане. В столицу продолжают переезжать жители различных регионов страны, привлекаемые возможностями трудоустройства, образования и ведения бизнеса.

Эксперты отмечают, что Астана стала настоящим центром внутренней миграции. Здесь сосредоточены крупнейшие государственные учреждения, международные организации, современные образовательные центры, научные институты и высокотехнологичные предприятия.

Рост населения требует постоянного расширения городской инфраструктуры, строительства новых районов, школ, больниц, транспортных развязок и социальных объектов.

Как расширяется территория города

Вместе с увеличением численности жителей растет и сама территория столицы.

Если в конце 1990-х годов площадь города составляла около 250 квадратных километров, то сегодня она достигает почти 800 квадратных километров.

За последние годы активно развиваются новые жилые массивы, появляются современные микрорайоны, благоустроенные общественные пространства, парки и скверы.

Особое внимание уделяется концепции комфортного города, где жители могут получать основные услуги в шаговой доступности.

В столице продолжается строительство новых мостов через реку Есиль, расширяется дорожная сеть, развивается общественный транспорт, создаются велодорожки и современные зоны отдыха.

Большое значение имеет и озеленение. Вокруг города формируется знаменитый зеленый пояс Астаны, который стал одним из крупнейших экологических проектов страны. Благодаря многолетней работе тысячи гектаров степной территории превратились в лесные массивы, выполняющие защитную и рекреационную функции.

По словам руководителя Центра развития туризма Астаны Артёма Квашука, столица постепенно превращается в один из крупнейших центров событийного туризма Центральной Азии.

«С каждым годом Астана укрепляет статус города событий — если в прошлом году было проведено 128 мероприятий, то в этом запланировано уже 201», — подчеркивает он.

Архитектурный символ независимого Казахстана

За сравнительно короткое время Астана приобрела узнаваемый архитектурный облик.

Символом города стал монумент «Байтерек», воплощающий древнюю легенду о мировом дереве жизни.

Одной из визитных карточек столицы является Дворец мира и согласия, построенный по проекту известного британского архитектора Нормана Фостера. Его же авторству принадлежит крупнейший торгово-развлекательный комплекс «Хан Шатыр».

Значительное влияние на формирование генерального плана города оказал японский архитектор Кисе Курокава, предложивший концепцию гармоничного развития мегаполиса и взаимодействия человека с окружающей средой.

После проведения международной выставки EXPO-2017 столица получила новый импульс развития. Комплекс «Нур Алем» продолжает оставаться одним из наиболее посещаемых туристических объектов Казахстана и символом инновационного будущего страны.

Туристический центр Казахстана

За последние годы Астана стала важнейшим туристическим направлением республики.

По данным туристической отрасли, ежегодно столицу посещают миллионы гостей, включая как внутренних туристов, так и иностранных путешественников.

Согласно официальной статистике, только объекты размещения Астаны ежегодно принимают свыше полутора миллионов туристов, а общий туристический поток с учетом однодневных визитов значительно превышает эти показатели.

Гостей привлекают современная архитектура, культурные мероприятия, международные форумы, спортивные соревнования и деловой туризм.

Среди наиболее популярных достопримечательностей остаются:

— монумент «Байтерек»;

— мечеть Хазрет Султан;

— Национальный музей Республики Казахстан;

— комплекс EXPO и музей энергии будущего «Нур Алем»;

— Дворец мира и согласия;

— Президентский парк;

— набережная реки Есиль;

— театр «Астана Опера»;

— Центральный парк и многочисленные новые общественные пространства.

Председатель экспертного совета по туризму Евгений Глотов считает, что туристическая индустрия должна стать одним из ключевых драйверов экономики столицы.

«Развитие туризма является одним из приоритетных направлений экономического развития Астаны. Совместными усилиями удастся превратить город в процветающий туристический центр, привлекающий гостей со всего мира», — отметил эксперт.

Развитие туризма становится одним из важных направлений городской экономики, способствуя созданию новых рабочих мест и привлечению инвестиций.

Сотни праздничных мероприятий

Традиционно ко Дню столицы в Астане проводится масштабная культурная программа.

В этом году жителей и гостей города ожидают свыше двухсот различных мероприятий.

Праздничная программа включает концерты отечественных исполнителей, театральные постановки, фестивали, выставки, спортивные турниры, молодежные акции и семейные праздники. Для детей подготовлены интерактивные площадки, мастер-классы, анимационные программы и культурные акции.

Кроме того, в праздничные дни в городе планируется открытие новых общественных пространств и благоустроенных дворов, что уже стало доброй традицией Дня столицы.

Экономическое сердце страны

Сегодня Астана является одним из важнейших экономических центров Казахстана.

Валовой региональный продукт столицы исчисляется триллионами тенге, а уровень ВРП на душу населения за годы независимости вырос в десятки раз.

Город активно развивает промышленность, цифровые технологии, финансовый сектор, строительство, образование и инновационные проекты.

Международный финансовый центр «Астана» превратился в крупнейшую инвестиционную площадку Центральной Азии, привлекая зарубежных партнеров и формируя новые возможности для бизнеса.

Столица также остается важнейшим транспортным и логистическим узлом Евразии, соединяющим европейские и азиатские направления.

Символ современного Казахстана

За годы независимости Астана стала гораздо большим, чем просто административный центр государства.

Сегодня это символ обновления, стремительного развития и больших возможностей.

Город продолжает расти, меняется его архитектурный облик, появляются новые жилые кварталы, образовательные учреждения, культурные пространства и инновационные проекты.

При этом столица сохраняет свою главную миссию — быть местом, где соединяются история и современность, национальные традиции и глобальные тенденции развития.

День столицы для миллионов казахстанцев остается праздником, который напоминает о масштабных преобразованиях страны и уверенном движении вперед. А сама Астана продолжает писать новую историю, становясь одним из самых динамично развивающихся городов Евразии.