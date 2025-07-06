Первой столицей независимой Республики Казахстан был город Алма-Ата. 6 июля 1994 года Верховный Совет Республики принял постановление о переносе столицы в Акмолу, передает BAQ.KZ. Окончательное решение о переносе столицы было принято Первым Прeзидентом Нурсултаном Назарбаевым в 1997 году. А 6 мая 1998 года Президент подписал указ о переименовании Акмолы в Астану.

Дeнь столицы в Астане начали отмечать с момента приобретения городом столичного статуса. Изначально праздник отмечался 10 июня. В 2006 году было принято решeние перенести день города на 6 июля — день принятия парламентом решения о переносе столицы.

Официальные празднования Дня столицы начались еще в начале июля. Для горожан запланирована программа, которая включает в себя фестивали, концерты, спортивные соревнования республиканского и международного уровней, часть которых уже состоялись.

Самым знаковым мероприятием этого дня станет OPEN AIR на "Астана-Арене". Вход свободный. Концертная программа начнется в 18:00. Завершением концерта станет масштабный фейерверк. Салют запустят с Ботанического сада ориентировочно в 23:00 часов.