В 2025 году торжества стартовали 19 сентября в Доме культуры Талгарского района. Здесь прошла церемония награждения победителей конкурсов "Еңбек жолы" и "Парыз-2025", а также лучших представителей рабочих профессий. Им вручили дипломы, благодарственные письма от имени акима области и денежные сертификаты. Особо были отмечены ветераны труда и передовики производства, 11 человек получили почётные награды, передаёт BAQ.KZ.

Конкурс "Еңбек жолы" проводился по трём номинациям:

"Лучшая трудовая династия" – Абдрахмановы, Сайбировы, Бакеновы;

"Лучший наставник рабочей молодёжи" – Жанат Керимбаев (Райымбекский район), Ернат Инсебаев (Кегенский район), Айман Байсеитова (Карасайский район);

"Лучший молодой специалист производства" – Дильфуза Бакытжанова (Илийский район), Ермахан Бекмурат (Кегенский район), Дархан Жакаев (г. Алатау).

В областном этапе конкурса "Парыз-2025" победителями стали: Юлдаш Семятов (Уйгурский район), Уларым Турсын (Енбекшиказахский район) и Ляззат Салыкова (г. Конаев). Кроме того, чествовали специалистов различных направлений – инженеров, операторов, электромонтёров, трактористов, сапожников и других представителей рабочих профессий.

На площади возле Дома культуры стартовал проект "Керуен" и ярмарка вакансий. "Керуен" направлен на популяризацию рабочих профессий, информирование населения о мерах государственной поддержки, программах профессионального обучения, трудоустройства и предпринимательства. В его работе участвуют акиматы, профильные управления, колледжи, центры занятости и работодатели.

В этот же день состоялась концертная программа для ветеранов труда, работников социальной сферы и представителей производственных коллективов.

Праздничная неделя продолжилась в Иссыке, где прошла областная конференция в формате TED в Центре активного долголетия. В Талгарском и Конаевском карьерных центрах состоялись дни открытых дверей, посвящённые Году рабочих профессий, а также встречи с работодателями. Жамбылский и Енбекшиказахский районы организовали ярмарки вакансий и профориентационные акции. Студенты провели выставку и мастер-классы по ремёслам, IT-технологиям, сварочному делу, пищевому производству, электротехнике и швейному делу.

Особое внимание уделялось молодёжи: прошёл флешмоб "Моя профессия – моё будущее", а также презентации образовательных и бизнес-программ – "Бастау Бизнес", "Enbek Skills", грантов и микрокредитов.

С начала года в Алматинской области проведено 33 ярмарки вакансий и 37 дней открытых дверей, в которых приняли участие 508 работодателей, 3008 соискателей (включая 1333 молодых специалистов), 761 школьник и 727 студентов.

С тёплыми словами к собравшимся обратился председатель областного маслихата.

"Сегодня мы отмечаем праздник, объединяющий поколения и профессии. День труда – это символ уважения к честному труду, терпению и настойчивости. Вы создаёте основу благополучия семей, районов и всей Алматинской области. Ваш пример – гордость нашего региона", - отметил он.

Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 2025 год Годом рабочих профессий, что стало важным шагом в укреплении статуса человека труда.

День труда в Алматинской области ещё раз показал: именно честный труд, преемственность трудовых династий и профессионализм людей труда являются основой развития общества и символом его устойчивости.