31 октября 1994 года директивой министра обороны было создано Управление связи Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минобороны.

Этот шаг стал отправной точкой для формирования современной системы военной связи в армии страны и положил начало развитию высокотехнологичных коммуникационных подразделений.

Сегодня войска связи представляют собой высокомобильные формирования, оснащенные современными автоматизированными системами управления, средствами защиты каналов передачи данных, радиорелейными и спутниковыми комплексами. Их специалисты круглосуточно обеспечивают бесперебойное управление подчиненными соединениями, частями, подразделениями, боевыми средствами и оружием, демонстрируя высокий профессионализм на стратегических и командно-штабных учениях.

В этом году военные связисты отличились на учениях "Боевое содружество", "Десант", "Айбалта" и "Бекет". Они обеспечили развертывание полевых узлов, устойчивое функционирование сетей связи и защищенный обмен информацией между штабами и подразделениями всех уровней, что стало залогом успешного выполнения поставленных задач.

Профессиональная подготовка офицеров, магистрантов и докторантов по профильным направлениям ведется на кафедре связи и информационной безопасности Национального университета обороны РК. Офицеров-связистов готовят в Алматинском Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи, сержантский состав – в столичном Военном колледже имени Сагадата Нурмагамбетова, а базовые навыки военно-учетных специальностей младшего уровня осваивают солдаты срочной службы в учебном центре войск связи в Алматинской области.

Военные связисты являются ключевым элементом системы управления войсками и гарантами надежных коммуникаций. Они обеспечивают повседневную жизнедеятельность войск, несение боевого дежурства, организацию боевой подготовки и поддержание постоянной готовности Вооруженных сил к современным вызовам и угрозам. И эту миссию они выполняют на высоком профессиональном уровне, обеспечивая безопасность и эффективность армии Казахстана.