В городе Кокшетау состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню учителя. На мероприятие собрались около 500 педагогов со всех уголков региона, а также руководители организаций образования, представители подведомственных учреждений и ветераны педагогического труда, передаёт BAQ.KZ.

В своем приветственном слове глава региона отметил особую роль учителя в жизни каждого человека и подчеркнул, что система образования держится на преданности и профессионализме педагогов.

"Учитель – это не просто профессия, а великая миссия. Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, каких бы вершин человек ни достиг, перед своим учителем он остаётся учеником на всю жизнь. И действительно, труд педагога – это прочный фундамент, заложенный в будущее нашей страны", - отметил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Во всех успехах и достижениях сегодняшнего дня есть ваш труд, забота и мудрое наставничество. Благодаря вашему терпению, любви к делу и преданности профессии растут новые поколения образованных и талантливых граждан, которые прославляют Казахстан на весь мир.

Сегодня в сфере образования Акмолинской области трудятся более 23 тысяч педагогов – от дошкольного звена до учреждений среднего, технического и профессионального образования.

В рамках торжества состоялось вручение ведомственных наград, благодарственных писем и денежных сертификатов педагогам, проявившим выдающиеся достижения в своей профессиональной деятельности.

Так, учитель начальных классов школы города Степногорск Карлыгаш Сулейменова была удостоена почётного звания "Педагогтің кәсібиміндеттерін үлгілі орындағаны үшін" и получила сертификат на сумму 3 млн 145 тыс. тенге. Учитель школы имени Малика Габдуллина города Кокшетау Жулдыз Уалиева получила звание "Педагогтің адалеңбегі үшін" и сертификат на сумму 1 млн 966 тыс. тенге.

Праздник стал ярким напоминанием о значимости учительского труда, о вкладе каждого педагога в развитие подрастающего поколения и будущего страны.